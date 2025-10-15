Среда, 15 октября, 2025
Карантин по бешенству введен в Касимовском округе

Анастасия Мериакри
Изображение от wirestock на Freepik

На территории деревни Бельково Касимовского муниципального округа Рязанской области выявили случаи заболевания бешенством животных. В связи с чем на данной территории введен карантин. Соответствующее постановление губернатора опубликовано на сайте «Рязанские ведомости».

Карантин введен 13 октября 2025 года на срок 60 календарных дней после убоя последнего подозреваемого в заболевании бешенством млекопитающего животного и (или) уничтожения последнего трупа больного животного.

На период действия ограничительных мероприятий запрещается: лечение больных животных, посещение территории посторонними лицами, ввоз и вывоз невакцинированных восприимчивых животных, снятие шкур с трупов восприимчивых животных.

Главе администрации Касимовского округа рекомендовано обеспечить отлов бездомных животных на зараженной территории с последующим изолированным содержанием таких животных в течение 14 календарных дней и вакцинацией против бешенства.

