Общество

Капремонт и новая мебель: мэр Рязани Артёмов рассказал о готовности школ к 1 сентября

Алексей Самохин

Глава администрации Рязани Виталий Артёмов лично проверил, как образовательные учреждения города подготовились к новому учебному году. Подробности он рассказал в своем Telegram-канале.

По словам Артёмова, в школе №9/31 завершился капитальный ремонт, который проводился в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». Строители обновили кровлю, учебные кабинеты, туалетные комнаты, спортивный зал и рекреации. Были полностью заменены все коммуникации, установлены новые лестницы, входные группы, двери и окна.

Кроме того, для школы закупили новую мебель для классов и общественных пространств, а также специализированное оборудование для кабинетов технологии и основ безопасности и защиты Родины. За счёт городского бюджета была благоустроена и территория учебного заведения.

Виталий Артёмов также посетил второй корпус школы №56 на улице Станкозаводской. Этот корпус, в прошлом — здание школы №74, готовится к приёму учеников школы №20.

На первом этаже оборудовали новую столовую для организации питания детей. Также глава администрации поручил обустроить специальный парковочный карман для безопасной посадки и высадки школьников. Эти работы планируется завершить в сентябре.

