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«Камаз» столкнулся с легковушкой на проезде Шабулина в Рязани

7info
Фото: vk.com/autoblogrzn62

Утром 16 августа в рязани произошло ДТП: на проезде Шабулина столкнулись «Камаз» и легковушка. Фото последствий аварии публикует «Автоблог Рязань». 

Подробности случившегося неизвестны, официальная информация уточняется. 

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