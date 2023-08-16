На главнуюНовости Рязани 16.08.2023 09:52 «Камаз» столкнулся с легковушкой на проезде Шабулина в Рязани 7info Фото: vk.com/autoblogrzn62 Утром 16 августа в рязани произошло ДТП: на проезде Шабулина столкнулись «Камаз» и легковушка. Фото последствий аварии публикует «Автоблог Рязань». Подробности случившегося неизвестны, официальная информация уточняется. Новости партнёров Читайте также Пассажирка такси пострадала в ДТП с грузовиком в Москве Рязанский бизнес выбрал мобильную связь от «Ростелекома» Рязанцам напомнили о необходимости соблюдения правил охоты 2-летний ребёнок разбился насмерть в Рязани, облокотившись на москитную сетку Удостоверения СМИ-иноагентов на выборах в сентябре впервые будут промаркированы Для Рязани закупят 25 новых автобусов на газомоторном топливе Малков рассказал о реконструкции проезда Шабулина и Северной окружной Рязани Учительница из Рязани рассказала о загаженном курортном посёлке на юге Новости партнёров Новости СМИ2 Read Now #КартаКосмосРязаньCOVID-19АдминистрацияАкцентыБатюшка подскажетВ этот деньВластьВластьГордумаГороскопГосуслуги - это простоКосмическая карта Рязанской областиКультураКультураМедицинаМой Бизнес. Рязанская областьНовости КасимоваНовости КВННовости медициныНовости мираНовости прокуратуры Рязанской областиНовости РязаниОблдумаОбществоОбществоОрганы властиПоиск Елены Логуновой РязаньПолитикаПравительствоПриметы, астрология, магия, эзотерикаПроисшествияПроисшествияПроисшествия РязаниПрокуратура поясняетРязанские смотриныСпортТоп новостьТуристу на заметкуФинансовая грамотностьЧеловек дняШкольные музеиШкольные музеи лонгридыШкольные музеи новостиШкольные музеи Открытый урокЭкономикаЭкономика Пассажирка такси пострадала в ДТП с грузовиком в Москве Утром 16 августа на улице Стромынка в Москве 40-летний водитель грузовика устроил ДТП с такси Рязанский бизнес выбрал мобильную связь от «Ростелекома» Всего же с начала 2023 года база корпоративных мобильных абонентов компании увеличилась на 15 % Рязанцам напомнили о необходимости соблюдения правил охоты С 19 августа на территории Рязанской области открывается сезон осенней охоты. 2-летний ребёнок разбился насмерть в Рязани, облокотившись на москитную сетку В Рязани, на улице Сельских строителей при падении с высоты 6-го этажа погиб 2-летний ребёнок. Удостоверения СМИ-иноагентов на выборах в сентябре впервые будут промаркированы Это касается кампаний во всех субъектах РФ, в том числе в четырех новых регионах. Для Рязани закупят 25 новых автобусов на газомоторном топливе По словам Малкова, машины оформят в едином стиле, полностью отказавшись от рекламы. Малков рассказал о реконструкции проезда Шабулина и Северной окружной Рязани По словам Малкова, работы ведутся комплексно, качественно, с опережением графика. Учительница из Рязани рассказала о загаженном курортном посёлке на юге Мария возмутилась грязью на улицах посёлка. В одном месте женщина заметила разлагающийся на дороге труп собаки. В России предложили узаконить продажу алкоголя на летних верандах Законопроект разрешает розничную продажу алкоголя на летних верандах, которые прилегают к стационарному объекту питания, если у него есть лицензия на реализацию спиртных напитков. ВСУ пытались атаковать Калужскую область беспилотниками Разрушений и пострадавших нет, сообщает пресс-служба министерства обороны. 82-летняя женщина выживала в лесу, привязав себя верёвкой к дереву Женщина забрела в болотистую местность в Сергиево-Посадском округе. Обстоятельства гибели 2-летнего ребёнка в Рязани проверяет прокуратура ЧП случилось днём 15 августа на улице Сельских строителей в Недостоево.