Калужанку оштрафовали за записи в книге отзывов музея космонавтики

Калужский районный суд оштрафовал девушку, которая оставила пацифистские надписи в книге отзывов посетителей Государственного музея истории космонавтики, пишет Kaluga News.

Калужанка написала фразу: «Нет войне» на трех страницах книги. По мнению суда, таким образом она искажала и дискредитировала задачи по использованию Вооруженных Сил России.

В итоге девушку признали виновной по части 1 статьи 20.3.3 КоАП. Ей предстоит выплатить штраф в размере 49 тысяч рублей.

Защитники осужденной собираются подать апелляцию.