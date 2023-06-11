Какой была Рязанская область в меловой период? Рязанские ученые выехали на раскопки в карьер в Малом Проломе

Рязанские ученые отправились в экспедицию в песчаный карьер у села Малый Пролом Шацкого района. Отработанный песчаный карьер – уникальное местонахождение зубов вымерших акул мелового периода мезозойской эры, зубов и костей морских и летающих ящеров. Поиск окаменелостей возглавил заведующий кафедрой географии, экологии и природопользования РГУ имени С.А. Есенина, кандидат географических наук, доцент Алексей Водорезов.

В ходе раскопок обнаружено несколько сотен зубов вымерших акул, часть из которых представляют научный и музейный интерес из-за своей редкости и уникальной сохранности.

Акульи зубы, как правило, имеют одну главную выраженную острую коронку и два боковых латеральных зубца, которые чаще всего обламываются. Подавляющее большинство найденых зубов представляют собой часть коронки без корня и без латеральных зубцов.

Наиболее ценными являются качественные образцы зубов крупной акулы Кретоксирина мантелли (Cretoxyrhina mantelli), которая была древним аналогом современной белой акулы и могла достигать четырех и более метров в длину.

«Мы знаем как ведет себя и чем питается современная белая акула, нападая на крупную рыбу или на крупных морских млекопитающих, в том числе тюленей. Вероятно, 100 миллионов лет назад их древние аналоги – Кретоксирины – вели подобный образ жизни и были охотниками на крупную морскую добычу», — отмечает Алексей Водорезов.

Среди других находок – зубы Скваликоракса (Squalicorax), они похожи на зубы современных тигровых акул. В массе обнаружены зубы древних Сельдевых акул (Lamnidae) – тонкие, шиповидные, иногда загнутые. Такими зубами хорошо удерживать скользкую рыбу, по всей вероятности, те древние акулы были рыбоядные.

Особую ценность представляет находка нескольких зубов Птиходусов (Ptychodus) – полностью вымершей группы акул, которые своими широкими плоско-ребристыми зубами, которыми была усеяна вся их пасть, хватали и раздавливали моллюсков, выжимая сочное мясо из осколков раковины.

На основе ранее сделанных находок опубликовано несколько статей в ведущих зарубежных научных журналов, в том числе в текущем году вышла статья по акулам Птиходусам. Ранее были опубликованы материалы по морским и летающим ящерам Мелового периода Рязанской области. Следующим этапом станет создание общей статьи, куда войдет весь видовой состав найденных в Малом Проломе за разные годы организмов.

По последним данным, согласно результатам проверенных раскопок, в песках малого проема обнаружено более 80 видов живых существ, их список продолжает расти. Все это указывает на необходимость детального изучения отложений карьера.

РГУ имени С.А. Есенина и научный коллектив кафедры географии, экологии и природопользования благодарит руководство карьера Малый Пролом АО «Рязаньавтодор» за разрешение вести раскопки в ущерб собственной работы. РГУ также выражает благодарность АО «Рязанской нефтеперерабатывающей компании» за предоставление транспорта, с помощью которого удалось отправить на карьер группу из 40 исследователей, в том числе учащихся 47 школы с коллективом преподавателей и 10 студентов университета, образующих костяк Рязанского молодежного клуба Русского географического общества. Масштабности экспедиции добавило участие школьников Шацкой средней школы. В итоге на карьере единовременно работало более 50 специалистов и юных палеонтологов.

Находки, по утверждению Алексея Водорезова, пополнят музейные коллекции Рязани и ряда музеев страны. В обновленной экспозиции Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника в скором времени появится выставка с зубами рязанских акул и морских ящеров с реконструкцией облика древнего моря, все посетители музея смогут увидеть, какой была Рязанская область в меловой период мезозойской эры.