Каким знакам Восточного календаря повезёт в любви в 2025 году

Вы, наверняка, замечали, что кому-то легко удаётся завязать новые знакомства и романтические отношения, и всё происходит точно само собой. Многим людям без особых усилий получается вызывать у противоположного пола интерес. А у кого-то всё наоборот — за внимание противоположного пола приходится бороться и годами безуспешно искать свою любовь! Дело в том, что все мы разные, и это вполне нормально. Но что же делать тем, у кого нет природной харизмы?

Практикующий специалист в области китайской метафизики Елена Кузеванова советует: пользуйтесь периодами города, которые подходят для любовных дел! Не исключение — 2025 год, который готовит сразу несколько благоприятных романтических периодов. Энергия Деревянной Змеи, покровительницы года, будет излучать привлекательность, поэтому многим захочется показать себя во всей красе.

В китайской метафизике есть целых четыре месяца, которые могут способствовать развитию романтических отношений. Они носят в себе звезду с пленительным названием «Цветок персика». Это март, июнь, сентябрь и декабрь. Все они начинаются не с привычного нам 1 числа. Это энергетические месяцы, и примерное их начало приходится на 4-8 числа.

В это время люди наделены особой привлекательностью, а сам период даёт возможность для поиска любовных приключений:

Март – людям, рождённым в день или год Тигра, Лошади и Собаки

Июнь – людям, рождённым в день или год Змеи, Петуха и Быка

Сентябрь –людям, рождённым в день или год Обезьяны, Крысы и Дракона

Декабрь – месяц праздничного настроения, торжеств, корпоративов и красивых нарядов. Он дарует дополнительную привлекательность людям, рождённым в день или год Свиньи, Кролика и Козы.

— А самые счастливчики в любовном плане в год Деревянной Змеи — люди, которые родились в день или год Собаки. К ним приходит дополнительная звезда привлекательности и харизмы, и поэтому обладатели этой звезды будут иметь особенный успех у противоположного пола, — рассказывает Елена Кузеванова.

И помните, что год Деревянной Змеи – это жизнь на высоких скоростях, а это значит, что и любовные отношения в этом году могут развиваться стремительно. Людям будет сложно ближе узнать друг друга, что может приводить к быстрым разрывам.