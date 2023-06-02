Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, какие решения еще приняты на данный момент для шебекинцев. Соответствующий пост он разместил в телеграм-канале. ⠀

С 1 июня все жители, покинувшие свои дома, не будут платить квартплату до возвращения домой.

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По работодателям и заработной плате. Если сотрудник является бюджетной, муниципальной или региональной сферы, заработные платы будут начислены до 2 и 5 июня соответственно. Сейчас решаем проблему с образованием. У них плановые сроки получения заработной платы 10 и 15 июня. Отрабатываем, чтобы всем выплатить до 9 июня.

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По пенсиям. Выплаты делаем досрочно, вне зависимости от даты получения ее в июне. Обращаться нужно на Главпочтамт в городе Белгороде, в ПВРы или оставить заявку в ближайшем отделении социального и пенсионного страхования по месту пребывания.

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По лекарствам для льготников. Если вы находитесь в ПВРе, обращаетесь к тем медицинским работникам, которые там есть, называете свои данные и необходимый препарат. Сотрудники смотрят по электронной карте, льготник или нет, и выдают необходимые препараты. Также можно обратиться к любому врачу в населенном пункте, в котором вы находитесь, и выписать рецепт на необходимый препарат.

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До 30 июня в округе приостановлено авто- и ж/д- сообщение. Завтра у нас должна идти электричка, но очевидно, что смысла в её движении нет. По дорогам тоже понятно, тем более после сегодняшнего обстрела, когда погибли люди. Плюс автобусы маршрутов, ранее проходившие через Шебекино, будут следовать в объезд через Новый Оскол и Волоконовку.