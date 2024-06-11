Какие изменения ждут систему образования в России

В этом году школьные экзамены в России вызвали бурные обсуждения. В конце прошлой недели в Госдуме зарегистрировали законопроект об отмене ЕГЭ, что стало неожиданной новостью. На выходных, на ПМЭФ, продолжились обсуждения этой и других тем школьного образования, сообщает «Комсомольская правда».

Об отмене ЕГЭ

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко, курирующий образование, заявил, что отменять ЕГЭ не будут, но планируется его усовершенствование. Он уточнил, что на основе обратной связи по результатам сдачи ЕГЭ в этом году будут приняты решения для улучшения экзамена. Также к 2025 году планируется полностью синхронизировать школьную программу и ЕГЭ, оценить нагрузку на школьников.

О зарплатах учителей

Чернышенко сообщил, что разрабатывается пилотный проект по внедрению новых систем оплаты труда для работников сферы образования. Цель — уменьшить разницу в зарплатах в разных регионах и повысить общий уровень оплаты труда педагогов, но не в ближайшее время.

О контрольных работах

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что контрольные работы в школах не должны занимать более 10% учебного времени со следующего учебного года, включая ВПР. Сейчас в некоторых школах на контрольные работы уходит до 40% времени, что вызывает недовольство. Учителя же считают, что без проверок знаний не обойтись, и единое количество работ для разных предметов определить сложно.

О пересдачах

Выпускникам 11 классов разрешили пересдавать любые экзамены, если их результат не устраивает. Пересдачи пройдут 4 и 5 июля, но те, кто был удален за нарушения, смогут пересдать экзамен только через год.

О досмотре перед экзаменами

В этом году было несколько скандалов из-за досмотров перед экзаменами. После завершения основного периода ЕГЭ планируется пересмотреть правила допуска и разрешить родительским комитетам следить за соблюдением прав детей.

О жалобах

Жалобы на ход ЕГЭ следует направлять в Рособрнадзор, МВД или Следственный комитет, а не блогерам, которые используют такие сообщения для повышения популярности.

Напомним, школьница из Рязани пожаловалась Екатерине Мизулиной.

О мошенниках

Рособрнадзор фиксирует всплеск мошеннических атак, связанных с ЕГЭ. Через аккаунты в Telegram продаются фальшивые варианты заданий. Музаев отметил, что часто это открытые варианты с сайта ФИПИ или просто мусор.