Суббота, 28 сентября, 2024

Какие деньги получают бойцы за уничтожение техники ВСУ, рассказал Рогозин

Автор: Алексей Самохин

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Для добровольцев из бригады «БАРС-37» предусмотрены дополнительные выплаты за уничтожение и захват военной техники Вооружённых Сил Украины. Об этом сообщил сенатор Дмитрий Рогозин.

По его словам, желающих вступить в «БАРС-37» оказалось почти в три раза больше, чем требуется, пишет «Московский комсомолец».

Бойцы, которые уничтожат или захватят вражескую технику, получат денежные премии. Например, за захват американской реактивной системы HIMARS, а также танков «Леопард» (Германия), «Абрамс» (США) и «Челленджер» (Великобритания) бойцы получат 1 миллион рублей.

За уничтожение с помощью дронов пусковой установки HIMARS или ракетного комплекса «Точка-У» — 300 тысяч рублей. За уничтожение или захват вертолёта — 200 тысяч рублей. За уничтожение или захват плавательного средства, например, катера, премия варьируется от 30 тысяч до 300 тысяч рублей, в зависимости от водоизмещения.

За уничтожение другой военной техники, например, бронетранспортёра или боевой машины пехоты — 50 тысяч рублей.

«Будем жечь врагов России, получая за это не только моральное, но и материальное удовлетворение», — написал Дмитрий Рогозин в своём канале.

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