Четверг, 29 августа, 2024

Какая погода будет в Рязани на День города

Автор: Алексей Самохин

Опубликовано

День города Рязани в 2024 году отмечается 30 и 31 августа. В программе множество мероприятий, большинство из которых проходит на свежем воздухе.

Для жителей и гостей города очень важно, какая погода ожидается во время праздника. Информация от Рязанского гидрометцентра радует!

30 августа ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью в Рязани 12…14°С; днем 26…28°С.

31 августа. Переменная облачность, без осадков. Ветер восточной четверти, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 12…14°С; днем 26…28°С.

Программа Дня города, заявленная изначально, несколько поменялась. О том, куда рязанцам стоит сходить, рассказала начальник управления культуры мэрии Надежда Майорова.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

SHOT: душивший женщин бельевой веревкой маньяк попросился на СВО

Появилось видео с устроившей скандал в Сочи Аллегровой

Возвращение «Молодёжки» и спин-офф «Ворониных»: что покажет СТС этой осенью?

В Череповце иномарка сбила 7-летнего ребенка во дворе

На окраине Рязани автомобиль сбил 8-летнего велосипедиста

НТВ покажет документальный фильм о цифровизации российского образование

В Петербурге медсестру изнасиловал лысеющий мужчина с гнилыми зубами

В Рязани пройдет фестиваль дополнительного образования «Горизонты возможностей»

Открывается коридор затмений: с 18 сентября вселенная даст мистические возможности исправить ошибки

Священник объяснил, почему людям снятся умершие родственники

Володин рассказал о законах, вступающих в силу в сентябре 2024

Терапевт назвала продукт, ускоряющий рост у детей