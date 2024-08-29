Какая погода будет в Рязани на День города

День города Рязани в 2024 году отмечается 30 и 31 августа. В программе множество мероприятий, большинство из которых проходит на свежем воздухе.

Для жителей и гостей города очень важно, какая погода ожидается во время праздника. Информация от Рязанского гидрометцентра радует!

30 августа ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью в Рязани 12…14°С; днем 26…28°С.

31 августа. Переменная облачность, без осадков. Ветер восточной четверти, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 12…14°С; днем 26…28°С.

Программа Дня города, заявленная изначально, несколько поменялась. О том, куда рязанцам стоит сходить, рассказала начальник управления культуры мэрии Надежда Майорова.