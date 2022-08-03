Как заметить проблемы в речевом развитии у детей дошкольного возраста?

«Нет на земле гимна торжественнее, чем лепет детских уст». В. Гюго.

За последние несколько лет наблюдается тенденция увеличения проблем речевого развития у детей дошкольного возраста. Корреспондент 7info встретился с основательницей и руководителем коррекционно-логопедического центра Марией Черняк, которая подробно рассказала родителям, как выявить эти проблемы у детей и как их решать.

Добрый день, Мария Юрьевна, как вы пришли в профессию?

И случайно, и не случайно – в моей родословной по одной ветке врачи, по другой – учителя. Поэтому предрасположенность была изначально. Но знаковую роль в выборе в свое время сыграл Семен Александрович Фейдман (директор коррекционной школы №23 в г. Рязань, а в дальнейшем – начальник управления образования в г. Рязань). Он заметил меня еще школьницей и разглядел талант, поэтому, когда я подала документы в ПТУ на сборщика аппаратуры (по финансовым соображениям, период 90-х годов), Семен Александрович настоял на поступлении в Москву и согласовал денежные средства от управления с тем условием, что после окончания Педагогического университета им. Шолохова, два года необходимо отработать в коррекционной школе №23. Это важный опыт становления в профессии для молодых специалистов.

Затем работала в Центре патологии речи детей и подростков (Рязань, подразделение Психдиспансера). Со временем пришла в логопедию, перед этим была дефектология.

Мария Юрьевна, сколько коррекционно-логопедических центров у вас открыто сегодня?

Сейчас насчитывается 17 филиалов: 10 из них в Рязани, также по нашей методике работают в Омске, Санкт-Петербурге, Кирове, Магнитогорске, Москве.

На чем базируется ваша методика? В чем ее особенности?

Основа – это труды Татьяны Григорьевны Визель (ведущий сотрудник МНИИ психиатрии РФ, действительный член Академии медико-технических наук, специалист в нейропсихологии, дефектологии, логопедии) – коррекция аллолии – адаптировала с медицинского языка и переложила на практику; работы и курсы Юлии Эрц (так называемая ABA – терапия – «прикладной анализ поведения», один из основных способов по коррекции поведения детей-аутистов)

В коррекционных центрах представлены специалисты по различным направлениям – логопеды, психологи, нейропсихологи, дефектологи.

Но то, что делает нас уникальными,– это комплексная программа коррекции . Курс составляет месяц непрерывных занятий с частотой до нескольких раз в год (либо нескольких лет). Цель – вывести ребенка на необходимый результат. Наши центры принимают пациентов не только со всей России (Комсомольск-на-Амуре, Новосибирск, Сочи и т.д.), но и из ближнего зарубежья– Белоруссия, Казахстан, Украина.

К каждому ребенку применяется индивидуальный подход. Все зависит от процента нарушения развития мозга, и насколько мотивированы родители по данной проблеме (работа специалистов должна закрепляться в домашних условиях).

На что стоит обратить внимание родителям в моменте развития ребенка?

Многие врачи при плановом осмотре ребенка, который совершается перед зачислением в детский сад, а в особенности при отсутствии речи, говорят: «не переживайте, в три года заговорит». Это неверный подход, так как в 2 года словарный запас ребенка должен насчитывать порядка 200-250 слов.

В возрасте 1 год и 10 месяцев – 2 года 2 месяца родители должны быть уверены, что ребенок понимает речь. Большая часть родителей думает, что дети понимают речь, но по факту это не всегда так. К двум годам ребенок должен знать части тела, бытовые предметы и уметь показать их, использовать звукоподражание. На этом строится простой тест, который поможет родителям в домашних условиях провести анализ на уровень понимания речи. Разложите перед ребенком различные вещи, используемые в обиходе, и попросите показать их, используя вопрос без называния предмета (пример – среди всего перечня это может быть яблоко – вопрос – «что мы можем съесть?»). Пусть ребенок не говорит или не знает, как произносится конкретное слово. Но если он понимает речь , то покажет на нужный предмет.

Родителям, дети которых нуждаются в помощи специалистов, не стоит забывать про Центр патологии речи детей и подростков в Рязани. Для граждан с рязанской пропиской (и областной) этот центр предоставляет двухмесячный курс (ребенок все это время живет там бесплатно), который включает как работу специалистов, так и медикаментозное воздействие.

А что вы можете сказать по поводу массового приобщения детей к гаджетам?

Телефон – самый плохой подарок для ребенка. Гаджеты увеличивают гиперактивность (СДВГ – синдром дефицита внимания и гиперактивности). Ребенок должен играть и двигаться! Плюс дети с телефонами не получают эмоций, общения. Происходит дисбаланс между родителями и детьми. К тому же частое использование приводит к зависимости. Малышам допустимо пользоваться гаджетами 2 раза в день по 30 минут, а школьникам – 2 часа в день.

Мария Юрьевна, в вашей команде задействовано много специалистов. Как происходит подготовка?

Вы знаете, сейчас большая проблема с кадрами. Заканчивая вузы, студенты, как правило, абсолютно не подготовлены: практики во время обучения либо нет совсем, либо она крайне скудна. Теория – это только теория. Поэтому было бы крайне ценно, если в наши центры могли направлять студентов. Знакомясь с методиками в работе, год за годом во время обучения и оттачивая навыки, они смогли бы становиться неотъемлемой частью работы центров.

Несомненно, все сотрудники проходят обучение по нашим методикам в течении 2-ух месяцев, но ключевую роль при отборе играет предрасположенность и талант, ведь важно качество работы в дальнейшем, результат. Конечно, курсы и различные семинары по повышению квалификаций проходят регулярно, поэтому мы не перестаем развиваться.