Как выжить в токсичном коллективе?

Если верить прошлогоднему опросу портала «Работа.ру», четверть россиян минимум один раз увольнялись из-за напряженных отношений в коллективе и сопутствующему эмоциональному выгоранию. Тот же сервис выяснил, что в коллегах людей чаще всего раздражает желание сплетничать и интриговать. Что делать, если атмосферу в вашем офисе иначе, как токсичной и не назовешь? Разбираемся вместе.

Давайте всё же проясним терминологию. Слово «токсичный» по отношению к работе впервые начали использовать в 60-е, но речь шла про разные опасные производства. А вот в 80-е с его культом «яппи» и карьеризма, так стали говорить о психологически нездоровой атмосфере в офисе. Она может проявляться по-разному. Например, сотрудники подсиживают друг друга, чтобы выслужиться, а начальство считает, что это совершенно нормально. Дескать, конкуренция только на пользу делу! Или уже руководить позволяет себе переходить на личности и откровенно издевается над подчиненными по поводу и без. Наконец, иногда люди бесконечно перерабатывают, а выходные и отпуск видят только во сне, что тоже признак токсичности.

Об этом даже снимают кино. Вспомните, как демоническая начальница из «Дьявол носит Prada» каждое утро бросала на стол ассистентки роскошную шубу (и это далеко не самая неприятная ее выходка!). Или как бедная Моника из «Друзей» была вынуждена обедать на улице, потому что подчиненные ее ненавидели? А новом проекте канала ТНТ «Бедные смеются, богатые плачут» (премьера с 12 февраля) сюжет и вовсе во многом построен на интригах, которые строит домашний персонал богатого дома на «Рублевке». В центре сюжета горничные, официанты, повара, водители, в общем все те, кто обеспечивает высочайший уровень жизни хозяев. У прислуги всегда есть повод посплетничать, а заодно побороться за собственное место под солнцем.

Если ваши отношения на работе хоть отдаленно похожи на описанное, а уволиться прямо сейчас нет возможности, воспользуйтесь несколькими советами:

Установите личные границы

Психологи не устают говорить о границах в отношениях, и это касается любых контактов с людьми, в том числе с коллегами и начальством. Рабовладение карается УК РФ, а это значит, что вы имеете полное право на то, чтобы ваши время и труд уважали. Одно дело, когда раз в несколько месяцев вас просят помочь с проектом в выходные или задержаться в офисе допоздна, другой вопрос, когда «просьбы» перерастают в систему. О том, что вас не устраивает, можно и нужно говорить вслух, не переходя, конечно, за границы профессиональной этики. В крайних случаях, попробуйте обратиться в отдел кадров и там обсудить ситуацию.

Если же вас скорее беспокоит формат общения в коллективе. Например, в любом офисе найдется условная «Шура из бухгалтерии», любящая посплетничать. Не нравится подобное общение?! Стоит мягко выйти из разговора. Можно честно сказать, что вам не очень интересны слухи или сослаться на то, что сейчас слишком много задач требуют немедленного решения.

Когда контакты с коллегами не приносят никакого удовольствия, постарайтесь просто сосредоточиться на своих обязанностях. В конце концов, именно за это вам и платят. Главное помните: вы не можете заставить других людей вести себя иначе, а вот за собственные действия ответственность несете исключительно вы.

Найдите союзников

Только не говорите, что все ваши коллеги — гремучие змеи. Даже в террариуме сыщется кто-то менее ядовитый, чем остальные. Вовсе не обязательно обрести тут друзей на всю жизнь, а вот наладить контакт с человеком, с которым можно разделить тяготы общения с «токсиками», точно стоит. В идеале эти люди должны иметь одинаковое с вами положение в профессиональной иерархии, а также схожие обязанности. Например, в уже упомянутом сериале «Бедные смеются, богатые плачут» каждая горничная получает по собственному заданию по уборке, но несмотря на конкуренцию между собой, девушки объединяются и делают работу вместе. Просто команда – это всегда эффективнее.

Однако не открывайте душу и не слишком доверяйте своим единомышленникам в офисе. В конце концов, вы не можете быть на 100 процентов уверены в их лояльности. А иногда у потенциальные союзники могут преследовать свои цели. Вспомните, как в «Сексе в большом городе» к Кэрри начал приставать ее «друг» в журнале Vogue?! Ей даже пришлось уйти к другому, более строгому редактору. Поэтому всегда стоит быть начеку!

Сохраняйте все

В некоторых офисах всегда принято искать виноватых, громко разбираться в том, что пошло не так, а еще имеется парочка коллег, манкирующих собственными обязанностями, поэтому стоит максимально обезопасить себя в случае потенциальных разборов полетов. Постарайтесь дублировать в письменном виде все что только можно! Коллега обещал сделать что-то на благо общего дела? Отлично! Попросите его или ее прописать договоренности по электронной почте или в мессенджерах. Там же хорошо обговаривать любые сроки и изменения планов. Фиксируйте все, что только возможно. Так вы постелите себе соломку на будущее, поверьте!

Выделите время для себя

Даже когда в офисе все ладится, а коллеги становятся ближе родственников, важно иметь жизнь вне работы. Что уж говорить о ситуациях с токсичной атмосферой в коллективе. Если с 9 до 6 вы ощущаете, что тянете ужасно тяжелую лямку, то в другие часы заполняйте расписание чем-то приятным, таким, что поможет пережить сложные времена.

Вовсе не обязательно ставить рекорды в спортзале, срывая на штангу накопившийся стресс. У любого человека есть то, что помогает ему прийти в лучшую ментальную форму. Да, это могут быть и физические упражнения, а еще простая прогулка на свежем воздухе, общение с любимыми людьми, готовка по новому рецепту или просто горячая ванна с пеной! Попробуйте сесть и составить собственный список «приятностей» и встройте их в повседневное расписание. Возможно, когда из ненавистного офиса вы будете бежать на танцы или на курсы испанского языка, то и работа покажется не такой уж ужасной, а коллектив токсичным.

Увольтесь

И все же это главный совет! Серьёзно, если работа заменила каторгу, вместо того, чтобы «выживать», нужно поскорее изменить ситуацию. Обновите резюме, соберите портфолио, если в вашей сфере это требуется. Можно поговорить о своих профессиональных перспективах с кем-то из знакомых, кто занимается HR, или даже потратиться на карьерную консультацию. И вперед, откликайтесь на вакансии!

Если же ситуация такая, что вам срочно нужны деньги или какие-то возможности, которые можно получить только здесь, установите предельный срок – сколько нужно проработать ради своей цели. Например, в уже упомянутом сериале «Бедные смеются, богатые плачут» один из героев работает водителем, чтобы скопить на лечение матери и регулярно напоминает себе об этом. Возьмите тактику на вооружение. Можно даже поставить заставку на телефон или компьютер, отражающую ваши стремления. Смотрите и думайте: «Я здесь ради этого», а потом можно и подумать в сторону увольнения.