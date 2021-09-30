Как узнать, включён ли дом в программу капитального ремонта?

В рамках проекта «Прокуратура поясняет» Сасовская межрайонная прокуратура информирует читателей 7info, где можно получить информацию о том, включён ли дом в программу капитального ремонта.

Подобную информацию вы можете получить на портале Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) @dom.gosuslugi.ru (утв. Федеральным законом от 21.07.2014 № 209-ФЗ).

ГИС ЖКХ – это единая федеральная централизованная информационная система, обеспечивающая сбор, обработку, хранение, предоставление, размещение и использование информации о жилищном фонде, стоимости и перечне услуг по управлению общим имуществом в многоквартирных домах, работах по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, предоставлении коммунальных услуг и поставках ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, размере платы за жилое помещение и коммунальные услуги, задолженности по указанной плате, об объектах коммунальной и инженерной инфраструктур, а также иной информации, связанной с жилищно-коммунальным хозяйством.

Всего в состав системы ГИС ЖКХ включается более 40 видов информации, с которой можно ознакомиться на портале, в том числе о том, в какие программы и планы капитального ремонта включен многоквартирный дом.

Например, в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 6 ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» возможно получить доступ к информации об уполномоченных органах, осуществляющих государственный жилищный надзор, и об уполномоченных органах, осуществляющих муниципальный жилищный контроль, в случае необходимости подать обращение.