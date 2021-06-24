Как туристы могут сэкономить на отдыхе в Сочи

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Предлагаем вам 6 “фишек”, которые позволят сэкономить бюджет на отдыхе в Сочи.

Во-первых, в Сочи есть каршеринг. Воспользовавшись этой удобной опцией можно без таксистов и экскурсоводов спокойно перемещаться в любом удобном направлении. Кроме того, данная услуга поможет без проблем доехать до пляжа даже из удалённой от моря гостиницы курорта.

Во-вторых, бронируйте жильё через проверенные международные сервисы. Вы получите аналог с картинки, представленной, например, на Букинге. Не видитесь на дешёвые объявления, рандомно появляющиеся в ваших гаджетах и на российских платформах сдачи недвижимости, — рекомендует узнайвсё.

В -третьих, не покупайте сразу товары на рынках или услуги в экскурсионных бюро. Торговаться в наше время — это не признак дурно воспитанного человека, но показатель бережливого туриста.

В -четвёртых, правильно выбирайте время для посещения курорта и свой драгоценный отпуск. Помните, что в июль и август — это всегда самый высокий сезон и дорогие цены. Именно в эти месяцы в Сочи стоит удушающая жара и духота. Гораздо приятнее плескаться в октябрьском прогретом море с комфортной температурой воздуха и адекватным ценообразованием.

В -пятых, выбирайте точки общепита, удалённые от центральной Набережной и пляжей. Там дешевле ,свежее и вкуснее.

В — шестых, покупайте билеты на мероприятия онлайн. А если такой опции у компании нет, то это повод задуматься о качестве услуг, которые вам предоставят. Для добросовестных поставщиков услуг клиент — король, и любой каприз за его деньги должен быть удовлетворён.