Как спастись от жары без лишних расходов

В этом году летняя жара в Рязанской области регулярно бьет температурные рекорды. Даже фанаты южного зноя нередко испытывают дискомфорт от такого подъема столбика термометров. Ну, а для противников солнечных ванн и людей почтенного возраста накаленная атмосфера несет угрозу здоровью.

Далеко не у всех наших читателей дома или в офисе есть кондиционер, а покупка климатической системы — достаточно дорогое удовольствие. О нескольких незатратных способах забыть о жаре читайте в нашем обзоре.

Особо влажные советы

Один из доступных способов охладить воздух — воспользоваться обычным вентилятором. Для того чтобы свежесть не уходила в соседние помещения, дверь в комнате, где включен этот прибор, лучше закрыть. Если хочется создать еще более бодрящую атмосферу, то перед вентилятором можно поставить миску с ледяной водой или льдом. А если в каждой комнате вашего жилища вы поставите емкости с таким содержимым, то ощущение духоты уменьшится даже при отсутствии обдува.

Еще одна достойная защита от палящего солнца — регулярная влажная уборка. Чем чаще вы моете полы и стираете пыль с мебели, тем чище будет воздух, а значит, станет легче дышать. Кроме того, при таком наведении порядка гибнет куда больше микробов, чем при подметании и использовании пылесоса.

Против зноя есть приемы…

Давно замечено, что мощный солнечный свет, а значит, и тепло проникает в наши квартиры или офисы через шторы. Для того чтобы снизить его воздействие, лучше всего использовать плотные светлые шторы — они отражают свет, либо занавески из двухслойной ткани. Чаще их называют сотовыми шторами. Смягчить удушающую жару сможет и блэкаут — конструкция, блокирующая попадание света в комнату.

Ночью зной становится не таким угнетающим, а для бОльшего комфорта советуем открыть в квартире все окна и двери, кроме входной, конечно. Лайфхак эффективно работает при наличии москитных сеток. Во многих рязанских новостройках окна даже в рамках одной жилплощади выходят на разные стороны. Такая планировка при распахивании форточек помогает создать сквозняк, приятный для измученных духотой хозяев.

Перед сном лучше поставить на тумбочку рядом с кроватью чашку с холодной водой, а чтобы спать в комфортной обстановке, за час до «отбоя» можно положить постельное и нательное белье в холодильник. Душ прекрасно поможет освежиться, но он должен быть не ледяным и не слишком теплым, а скорее комнатной температуры.

Как одеваться и питаться…

Кстати, об одежде. В жару комфортнее всего носить светлые вещи из натуральных тканей, таких как хлопок. Это относится и к головным уборам. В идеале одежда должна быть не облегающей, а свободной. Это же правило относится и к летней обуви.

Кстати, и при нынешней жаре человек с солнцезащитным зонтиком выглядит почти так же естественно, как носитель очков с такими же свойствами. Для прогулок, если их не удается избежать, лучше выбирать тенистые стороны улиц.

Конечно, жара вносит коррективы в питание. Больше негазированной воды (совсем не обязательно студеной), охлажденных фруктов и овощей. Минимум жирного мяса, соленостей и копченостей, калорийной выпечки и алкоголя.

И не забывайте всегда иметь под рукой бутылочку с холодной водой (кулер в офисе — тоже неплохой вариант), влажные салфетки, солнцезащитные очки и набирающие популярность гипотермические пакеты, способные быстро охладить кожу. Ну и, естественно, избегайте долгого нахождения под прямыми солнечными лучами.