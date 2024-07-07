Воскресенье, 7 июля, 2024

Сильная жара возвращается, предупредил синоптик

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение от freepik

На следующей неделе в Москве ожидается потепление до +32 градусов, сообщил руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов в беседе с NEWS.ru. По его словам, в период с 8 по 14 июля в столице не прогнозируется сильных осадков. Однако уже со среды, 10 июля, местами возможны кратковременные дожди.

В Москву возвращается летняя жара. По сравнению с выходными, температура воздуха значительно повысится и будет составлять от +27 до +32 градусов в течение всей недели. Ночью температура будет колебаться в пределах +14–19 градусов.

Эксперт отметил, что на предстоящей неделе не ожидается сильных осадков. Однако со среды, 10 июля, в некоторых районах Москвы могут пройти кратковременные дожди.

В Рязани неделя также будет жаркой. Начиная с понедельника столбики термометров поднимутся до +28…+30 градусов. Самым жарким, по данным Гидрометцентра, станет предстоящий вторник.

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