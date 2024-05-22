В Национальной электронной библиотеке можно найти довольно интересные издания, касающиеся жизни Рязани во времена царской России. Одно из них — Отчёт по рязанскому родильному дому за 1911 год.

Всего за тот год услугами Родильного дома воспользовались 959 женщин. Всего 212 из них были первородящими, остальные уже имели опыт рождения детей. В отчёте отмечается, что были и такие, которые рожали 8 и 9 ребёнка.

27 женщин получили различные заболевания после родов, двое из них — тяжёлые. Одна роженица скончалась, вторая выздоровела.

Две женщины умерли. Описание смерти одной из них не для впечатлительных. Роженицу привезли из деревни с разрывом матки и внутренним кровотечением. Ребёнок был мёртв. Рожала женщина на руках деревенских бабок.

У другой, жены кошатника, роды прошли успешно. На 4-й день у женщины развилось крайне тяжёлое септическое заболевание, она умерла через две недели.

Около четверти поступивших пользовались услугами платных родов. За 10 дней в отдельной комнате женщины платили 30 рублей, в общей комнате — по 10 рублей.