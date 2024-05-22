Среда, 22 мая, 2024

Как рожали в Рязани в 1911 году?

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение от jcomp на Freepik

В Национальной электронной библиотеке можно найти довольно интересные издания, касающиеся жизни Рязани во времена царской России. Одно из них — Отчёт по рязанскому родильному дому за 1911 год. 

Всего за тот год услугами Родильного дома воспользовались 959 женщин. Всего 212 из них были первородящими, остальные уже имели опыт рождения детей. В отчёте отмечается, что были и такие, которые рожали 8 и 9 ребёнка. 

27 женщин получили различные заболевания после родов, двое из них — тяжёлые. Одна роженица скончалась, вторая выздоровела. 

Две женщины умерли. Описание смерти одной из них не для впечатлительных. Роженицу привезли из деревни с разрывом матки и внутренним кровотечением. Ребёнок был мёртв. Рожала женщина на руках деревенских бабок. 

У другой, жены кошатника, роды прошли успешно. На 4-й день у женщины развилось крайне тяжёлое септическое заболевание, она умерла через две недели.

Около четверти поступивших пользовались услугами платных родов. За 10 дней в отдельной комнате женщины платили 30 рублей, в общей комнате — по 10 рублей. 

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

Ирина Линдт рассказала о борьбе за наследство Валерия Золотухина

Новости мира
В эту субботу гостьей нового выпуска ток-шоу «Секрет на...

Помогают ли бизнесу обычные рассылки по SMS и какой плюс?

Новости Рязани
98% SMS абоненты читают в первые минуты после рассылки.

В Рязанской области ожидаются грозы и сильный ветер

Новости Рязани
По прогнозам синоптиков, до конца суток 22 мая на территории региона местами ожидается гроза, усиление ветра порывами 12–17 м/с, кратковременные ливни.

Эксперт объяснила нашествие мошек на Рязанскую область

Новости Рязани
По словам эксперта, рязанцев впереди ждет еще и нашествие комаров.

Названа причина пожара в Рязани, в котором погибла пятилетняя девочка

Новости Рязани
Виной всему - халатность родителей.