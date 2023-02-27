Как реальный барон Мюнхгаузен был связан с Рязанью

Возможно, вы удивитесь, но в действительности барон Мюнгхаузен – личность, которая реально существовала. В XVIII веке этот человек был офицером российской армии. Недавно историкам стало известно, что военная служба Мюнхгаузена сводила его и с рязанцами.

В компании великих саксонцев

«Барон Мюнхгаузен, – говорится в одной из энциклопедий, – всемирно известный герой многих произведений немецкой литературы (книги Распе, Бюргера, Иммермана), хвастун и враль, рассказывающий о своих баснословных приключениях и фантастических путешествиях. Прототип – барон К.Ф.И. Мюнхгаузен (1720 – 1797), некоторое время служивший в русской армии». Полное имя его – Карл Фридрих Иероним. То есть сам он Иероним, отца звали Фридрихом, а деда Карлом. Родился Иероним Мюнхгаузен в городке Боденвердере, что недалеко от германского Брауншвейга, бывшей столице Брауншвейгского герцогства, и Ганновера – административного центра земли Нижняя Саксония (сейчас тоже входит в состав Германии). Любопытно, что в северном направлении от этих населенных пунктов находится Бремен, увековеченный в одной из сказок братьев Гримм – Якоба и Вильгельма. По воле судьбы попал барон Мюнхгаузен в компанию не только бременских музыкантов. Известными на весь мир земляками Иеронима Мюнхгаузена считаются работавшие в Нижней Саксония философ Готфрид Лейбниц, создатель первой динамо-машины Вернер Сименс, математик Фридрих Гаусс, нобелевский лауреат физик Макс Борн.

Амуниция рязанца Ушакова

В 1732 году в возрасте 12 лет Иеронима Мюнхгаузена отдали в пажи Брауншвейгскому принцу Антону Ульриху. Этого вельможу в 1738 году пригласили в Россию служить на военном поприще (он командовал кавалерийским полком «Брауншвейг»). Вместе с Брауншвейгским принцем приехал в Россию и Мюнхгаузен, участвовал в русско-турецкой и русско-шведской войнах. Когда Мюнхгаузена произвели в офицерское звание, он отослал в полковую канцелярию рапорт. «Покорно прошу прислать мне, – писал новоиспеченный поручик, – надлежащую офицерскую амуницию, конский убор и прочее». Мюнхгаузена после этого его прошения стали посылать по различным инстанциям, но нигде вожделенного мундира не находилось. В конце концов лишь в некоей 6-й роте оказалась амуниция сослуживца Мюнхгаузена, поручика Ушакова, который погиб в одном из сражений с турками. Амуниция Ушакова, далеко не новая, пролежала на складе и «подверглась порче молью и мышами». Её-то и отдали Мюнхгаузену. Из-за этого выданного ему ветхого офицерского одеяния барон стеснялся выходить на люди и старался при посторонних не показываться. А новый офицерский мундир он получил лишь через несколько месяцев.

Историки выяснили, что погибший в конце русско-турецкой войны 1735-1739 годов поручик Ипат Ушаков, чей мундир и другая амуниция достались Мюнхгаузену, был рязанцем. Подробного послужного списка этого сослуживца барона, к сожалению, найти не удалось. Но известно, что жизнь этого человека, воевавшего под командованием генерал-фельдмаршала Миниха, была отдана за то, чтобы Россия снова вернула себе важный в стратегическом отношении город Азов, победив Турцию в очередной войне.

Историки обнаружили некоторые данные об Астафии Ипатьевиче Ушакове, – сыне погибшего на русско-турецкой войне Ипата Ушакова. Астафий по примеру своего отца выбрал стезю профессионального военного. Он тоже был кавалеристом, состоял в одном из драгунских полков. В начале 1760-х годов, уже выйдя с военной службы в отставку, женился в Рязани на вдове Екатерине Аникеевой.

Рязанские дворяне Грековы

В одном из архивов хранится документ, который повествует о том, что в подразделении под командой Мюнхгузена в ноябре 1741 года в течение 20 дней находились кирасиры соседней воинской части, – корнеты Нелюбов и Греков. На их лошадей поручик Мюнхгаузен потратил «овса половину четверика и сена 9 пудов и 38 фунтов». И просил вышестоящее начальство «прислать фураж или же выделить средства для закупки его в рижском магазине». «Нежели оный фураж или же деньги на него возвращены не будут, – писал Мюнхгаузен в своем рапорте, – то впредь приезжающим ко мне командированным фуража давать не буду» (даже в этой записке чувствуется смелый, непреклонный характер барона!).

Историкам стало известно, что упомянутый выше корнет Греков – рязанский дворянин. Имя и отчество его – Степан Максимович. Он дослужился до звания капитана и вышел в отставку. Проживал в селе Долгинино Рязанского уезда. Его внук Дмитрий Максимович Греков пошёл по стопам деда. В 1770 -74 годах участвовал в очередной войне с Турцией. Дослужившись до звания корнета в 1779 году, был назначен адъютантом генерала Ржевского. В 1803 году переехал на постоянное местожительство в Рязань. Был губернским почтмейстером. В ноябре 1806 года стал «тысячным начальником в Рязанском земском войске». А через год перешёл на службу частного пристава в полицию. И наверняка он знал по рассказам деда о ставшем знаменитом к тому времени бароне Мюнхгаузене.

Евгений Данилин