Как продлить работоспособность наушников в холодную погоду? Рекомендации эксперта «МегаФона»

Руководитель направления по сервису «МегаФона» Никита Ефимов рассказал ИА «МедиаПоток», как защитить наушники в морозы.

Одна из главных проблем беспроводных наушников — их некачественная работа на холоде и при быстром изменении температур. Как отметил эксперт, Bluetooth-наушники работают за счёт очень чувствительного литий-ионного аккумулятора.

Никита Ефимов советует во время прогулки носить гаджет под капюшоном или шапкой. Лучший вариант — пользоваться наушниками-вкладышами: ушная раковина является источником тепла и не даёт им замёрзнуть.

Специалист рекомендует в морозную погоду держать зарядный бокс в чехле во внутреннем кармане. Чтобы на наушниках не появился конденсат от быстрой смены температур, их не следует оставлять в сумке или ставить на зарядку в течение получаса после прихода в тёплое помещение с улицы.

Гаджет нужно положить в открытом помещении, но не на батарею: резкий перепад температур испортит аккумулятор, — предупредил эксперт «МегаФона».