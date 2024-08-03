Как повысить сексуальное влечение, рассказал психолог Травкина

Психолог Жанна Травкина поделилась советами о том, как можно усилить сексуальное влечение и сделать интимную жизнь более яркой и насыщенной. Вот несколько рекомендаций:

Поддерживайте интригу.

Часто в долгосрочных отношениях пары сталкиваются с рутиной, и секс превращается в скучное и предсказуемое занятие. Чтобы избежать этого, важно поддерживать интерес и интригу в отношениях. Для этого можно пересмотреть романтические фильмы, добавить немного остроты в повседневную жизнь и создавать предвкушение момента близости.

Исследуйте свою сексуальность.

Самопознание — это ключ к более яркой и насыщенной сексуальной жизни. Не бойтесь экспериментировать и узнавать себя лучше. Для этого можно устроить свидание с собой, попробовать новые техники самоудовлетворения, изучить свои эрогенные зоны, вести дневник фантазий и экспериментировать с игрушками для взрослых. Помните, что самопознание — это марафон, а не спринт, поэтому не ожидайте мгновенных результатов.

Преодолевайте психологические барьеры.

Часто наше либидо блокируют не физиологические, а психологические факторы. Чтобы преодолеть эти барьеры, можно проанализировать свои убеждения о сексе, поработать над преодолением чувства вины или стыда, связанного с интимной жизнью, и при необходимости обратиться к сексологу или психотерапевту.

Практикуйте осознанность в сексе.

Осознанность — это не только медитация, но и практика, которая может помочь сделать сексуальную жизнь более насыщенной. Во время близости сосредоточьтесь на ощущениях здесь и сейчас, обращайте внимание на дыхание и телесные ощущения, и если мысли уходят в сторону, мягко возвращайте их к происходящему.

Развитие сексуальности — это путешествие, поэтому будьте терпеливы к себе, исследуйте свои мысли и чувства и не забывайте о чувстве юмора. В конце концов, секс должен приносить радость, а не стресс.

5. Займитесь спортом

Физические нагрузки — отличный способ повысить либидо. Во время тренировок вырабатываются эндорфины, которые улучшают настроение и повышают сексуальное желание. К тому же вы становитесь более энергичными и уверенными в себе. Но если после тренировки вы слишком устали для секса, возможно, немного перестарались. Помните: цель — повысить либидо, а не превратиться в олимпийского чемпиона.

6. Практикуйте сенсорный голод

Иногда, чтобы усилить желание, нужно… уменьшить стимуляцию. Да, звучит парадоксально, но работает. Обратите внимание, сколько появилось приложений, связанных с «дофаминовой диетой».

Как это делать:

Устройте себе «сенсорный детокс»: на день или два откажитесь от излишней стимуляции (телефон, ТВ, громкая музыка);

Ограничьте физические контакты с партнёром до лёгких прикосновений;

Используйте повязку на глаза в повседневной жизни.

Уменьшение сенсорной нагрузки обостряет чувства и делает последующие прикосновения более яркими и возбуждающими.

7. Экспериментируйте с едой

Некоторые продукты могут естественным образом повысить сексуальное влечение.

Что попробовать:

шоколад;

устрицы;

авокадо;

клубника;

орехи.

8. Медитируйте

Стресс — главный враг либидо. Медитация поможет расслабиться и настроиться на нужный лад. Практики снижают уровень кортизола, гормона стресса, и помогают сосредоточиться на приятных ощущениях. Если во время медитации вы постоянно думаете о сексе — поздравляем, медитация работает!

9. Поговорите с партнёром

Открытое общение может творить чудеса для вашей сексуальной жизни. Обсудите свои фантазии, желания и опасения. Если ваш партнёр предложит что-то экстремальное, не паникуйте. Помните, что «нет» — это тоже ответ.

Если же по каким-то причинам вам сложно делиться с партнёром фантазиями, то можно обратиться к кинематографу или настольным играм для пар. Однако если разговаривать о своих предпочтениях вам совсем трудно — это повод для обращения к психологу или сексологу.

Если ничего из вышеперечисленного не помогло, возможно, ваше либидо просто взяло отпуск. Не волнуйтесь, оно обязательно вернётся. А пока наслаждайтесь другими радостями жизни. В конце концов, есть много способов продлить жизнь, и секс — лишь один из них. Хотя, пожалуй, самый приятный.