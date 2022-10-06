Как оплатить обучение в автошколе средствами капитала?

В 2022 году в Рязанской области более 1000 семей направили средства материнского (семейного) капитала на образование детей. Напоминаем, что материнский капитал можно направить на получение образования в любой организации на территории России, имеющей право на оказание образовательных услуг. Денежные средства можно использовать не только для оплаты детского сада, школы или вуза для ребёнка, но и для обучения в других организациях, в том числе и в автошколе, сообщила пресс-служба регионального отделения Пенсионного фонда РФ.

Для оплаты обучения в автошколе средствами материнского капитала, должны быть соблюдены несколько условий:

— ребенок, с рождением которого семья получила право на сертификат, должен достичь 3-х летнего возраста;

— возраст ребёнка, в отношении которого используется маткапитал, должен быть не менее 16 и не более 25 лет.

— автошкола должна находиться на территории РФ;

Заявление о распоряжении средствами материнского капитала можно подать в электронном виде через личный кабинет гражданина на сайте ПФР или портале Госуслуг, а также в письменном виде в территориальный орган Пенсионного фонда.

Решение о распоряжении средствами МСК выносится Отделением ПФР по Рязанской области в десятидневный срок с даты приема заявления. Перечисление средств осуществляется в течение 5 рабочих дней с даты принятия решения о распоряжении средствами МСК. Оплата образовательных услуг производится путём перечисления указанной в договоре суммы на счёт учебного заведения.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram