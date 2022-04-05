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Вторник, 5 апреля, 2022

Как обменять старую квартиру на новую без доплат. Бесплатная оценка от эксперта

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Как обменять старую квартиру на новую без доплат. Бесплатная оценка от эксперта

7info7

Вторичное жилье растет в цене, а предложения на рынке новостроек ограничены. Самостоятельно продать собственную недвижимость и улучшить условия проживания или приобрести более просторную квартиру становится трудно. В таких условиях программа Trade-in от ГК «Зеленый сад» — самый оптимальный вариант для покупки квартиры в современном доме комфорт-класса без доплат.

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Оставьте заявку на бесплатную оценку вашей квартиры прямо сейчас по ссылке и зафиксируйте цену на новое жилье. Наши собственные эксперты агентства недвижимости рассчитают рыночную стоимость и возьмут на себя поиск покупателя, продажу, оформление документов — абсолютно бесплатно.

Главные преимущества программы:

  • Гарантия результата. У вас не будет проблем, которые часто возникают при продаже недвижимости: капризные покупатели, проблемы с документами, сложности с оплатой и многие другие. Риелторы компании «Зелёный сад» сделают всё за вас и при этом бесплатно.
  • Полная безопасность сделки. Наш эксперты гарантируют юридическую безопасность сделки, включая и продажу, и покупку.
  • Выгода. Цена на новую квартиру фиксируется в момент обращения. При этом вам гарантирована рыночная оценка вашей недвижимости. Если вас не устроит оценка вашей квартиры риелторами компании, мы выставим недвижимость на продажу по вашей цене на своих площадках и обеспечим рекламное сопровождение.

Trade-in без ограничений. Мы принимаем:

  •  квартиры в строящемся доме,
  •  квартиры в ипотечном залоге,
  •  квартиры с несогласованной планировкой,
  •  квартиры, приобретенные с помощью средств материнского капитала.

Также работает «Система одного окна». Схема trade-in значительно сокращает сроки продажи собственной недвижимости и позволяет клиенту как можно быстрее обрести новую квартиру. В этом помогает «система одного окна», когда всё можно сделать в одни месте — в офисе «Зелёного сада». И вам не нужно ходить в банки, МФЦ, к юристам…. Всего несколько визитов или онлайн-встреч — и заключённый договор у вас на руках!.

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