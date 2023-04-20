Как ключевая ставка ЦБ влияет на потребительские кредиты?

В России ключевая ставка ЦБ оказывает существенное влияние на экономику. Она определяет стоимость потребительских кредитов, размер процентов по вкладам. Кроме этого, она влияет на инфляцию. Эксперты из Финансим расскажут простыми словами о роли ключевой ставки в экономике страны.

Что означает ставка Центрального банка?

Процентная ставка Центробанка РФ – это финансовый параметр кредитно-денежной политики России. Простыми словами, это определенный процент, под который регулятор готов предоставить кредиты финансовым компаниям. Далее кредитные учреждения предоставляют потребительские кредиты физическим и юридическим лицам уже под собственный процент. Разумеется, ставка становится выше. Кроме этого, ключевая ставка оказывает влияние на инфляцию. Когда совет директоров принимает решение о повышении ставки, потребительские кредиты дорожают. Но вклады становятся более привлекательными для граждан. Если регулятор снижает показатель – наоборот. В нашей стране уровень ключевой ставки определяет совет директоров регулятора. Он состоит из председателя Банка России и 14 членов Совета директоров. Их на пять лет назначает Государственная дума. Обычно заседания проводятся раз в месяц.

Главные факторы для установления ставки:

уровень инфляции,

показатели ВВП,

инфляционные предпосылки,

кредитно-денежная политика.

Влияние ключевой ставки на экономику

Уровень ключевой ставки ЦБ оказывает существенное влияние на рынок акций. Если ключевая ставка низкая, то дешевых денег становится больше. Поэтому финансовые игроки активно начинают инвестировать в рискованные активы. Это создает предпосылки для роста. Кроме этого, старые облигации тоже дорожают. Если ключевая ставка повышается, то инвестором становится выгоднее покупать новые облигации.