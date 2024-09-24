Вторник, 24 сентября, 2024

Как избежать длинных очередей в пунктах приема платежей, рассказали сотрудники РГМЭК

Автор: 7info 2

Опубликовано

Изображение от wayhomestudio на Freepik

С июля компания РГМЭК перешла на приём показаний приборов учёта до 25 числа расчетного месяца – эта дата определена Законодательством.

С окончанием дачного сезона в пунктах приёма платежей большие очереди. В РГМЭК напоминают, что передать данные можно и дистанционно. Например, через личный кабинет на сайте или мобильное приложение. Там же можно внести плату за коммунальные услуги.

Те, кто подаст показания после 25-го, будут платить исходя из среднемесячного потребления или по нормативам, рассказывают в РГМЭКе. А это как правило, выходит дороже. Конечно, перерасчет после передачи корректных показаний сделают, но лучше определить для себя удобное время и способ своевременно подать данные прибора учета.

Способы передачи показаний и оплаты через электронные сервисы можно найти на официальном сайте компании в разделе «Для бытовых потребителей».

Передать показания:

— в личном кабинете, в мобильном приложении, а также через чат-бот в Telegram и Viber, электронную почту reception@rgmek.ru.

— по телефонам: 40-20-40 и 8(800)-250-50-78.

Все способы: https://www.rgmek.ru/private-clients/report-readings.html

Оплатить:

— на сайте РГМЭК.РФ через систему ВсеПлатежи;

— в Личных кабинетах для Бытовых клиентов и ЕИРЦ на сайте РГМЭК.РФ;

— при получении электронного счета;

— в пунктах обслуживания клиентов «РГМЭК»;

— посредством интернет-сервиса СбербанкОнлайн;

— через портал ГИС ЖКХ.

— в отделениях Почты России

Все способы: https://www.rgmek.ru/private-clients/debts-payments.html

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