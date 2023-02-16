Как использовать энергию новолуния 20 февраля для достижения благих целей

Новолуние представляет собой уникальную энергетическую силу, которая может оказывать мощное влияние на людей. Это влияние может быть и положительным, и отрицательным, активизируя те процессы, которые подсознательно привлекают людей, сообщает Rsute.

Поэтому важно понимать, как новолуние влияет на человека, и использовать его энергию для достижения благих целей.

В течение многих лет люди замечали, что в фазе новолуния многие испытывают различные негативные реакции, такие как раздражительность, апатию, сонливость, агрессию и прочее. Однако с правильным подходом можно преодолеть это влияние и превратить его в позитивную силу.

Для этого нужно быть готовым к новолунию 20 февраля 2023 года в 10 часов 6 минут по московскому времени и использовать лунную энергию для достижения благих целей.

Считается, что энергия новой Луны дает людям шанс направить ее в нужное русло, а насколько человек сможет этим шансом воспользоваться, зависит исключительно от него.

В феврале это будет несложно сделать, поскольку рождение новой Луны в этот раз будет проходить в Рыбах.

Правильное использование энергии новолуния поможет людям достичь больших успехов и достигнуть поставленных целей. Для начала следует провести генеральную уборку дома и добавить в пространство позитивные нотки. При подготовке к энергии новолуния необходимо отключить телефон, зажечь свечи, заняться медитацией и переключиться на позитивные мысли.

Ритуалы на привлечение удачи, благополучия, денег и здоровья в этот день принесут положительные результаты. Основное — планировать свои дела, определять цели и расставлять приоритеты, чтобы получить максимум от энергии новолуния.