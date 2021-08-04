Как использовать ботву томатов на участке

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После пасынкования и прореживания кустов помидоров остаётся много ботвы. Оказывается, томатная зелень – это настоящее богатство, которое можно использовать на участке.

Рассказываем, как ботва может помочь огородникам в удобрении земли, борьбе с вредителями и других задачах.

Ботва – натуральный инсектицид

В томатной ботве много ядовитых соединений, которые помогут в борьбе с рядом насекомых:

тля;

колорадский жук;

муравьи;

пилильщики.

Настой от вредителей готовится следующим образом: 1 кг измельчённой ботвы нужно залить 10 л тёплой воды. Настаивать его необходимо 6 часов. Для лучшего прилипания к растениям можно использовать стружку мыла, не более 40 г.

Поражённые вредителями участки растений опрыскивайте раз в неделю. Во время цветения лучше оказаться от обработки.

Ботва как удобрение

Если на ваш участок не посягают вредители, можно использовать ботву в качестве удобрения. Например, измельчённую зелень попробуйте разложить по грядкам перед холодами.

Хорошее удобрение – это зола, полученная из томатной зелени. Она является источником полезных макроэлементов и питательных веществ. Золу рассыпайте в огороде при его перекопке весной или осенью.

Как ещё использовать ботву на участке?

Томатная ботва защитит кустарники от мышей. Если рассыпать измельчённую зелень под кустами плодовых деревьев, грызуны будут избегать их.

Томатная зелень прекрасно справляется с плохим запахом в уличном туалете. Она поглощает аммиак и нейтрализует неприятный запах. Подсыпайте измельчённые растения в кабинку еженедельно для лучшего эффекта.