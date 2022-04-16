Как грамотно спорить, не обижая собеседника?

Абсолютное большинство из нас подвержены стрессам, а бесполезные споры и ссоры, возникающее практически из ничего — идеальная почва для эмоциональных и душевных потрясений. В пылу дискуссии мы нередко делаем или говорим что-то, о чём впоследствии сильно жалеем. Здесь виноваты эмоции, которые берут верх над логикой и мешают сохранять спокойствие. О том, как следует вести себя в споре и не обидеть собеседника, пойдет речь в нашем небольшом обзоре.

Победоносное отступление

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Идеальная стратегия при возникновении разногласий — избегать жесткого столкновения. Даже если вы знаете, что правы, не стоит доказывать это с пеной у рта человеку, у которого совсем другое мнение.

Со словами «я не собираюсь в этом участвовать» можно просто уйти от конфликта. Это позволит сэкономить кучу времени, нервов и сил и четко обозначит вашу нейтральную позицию.

«При выяснении отношении или вовремя дискуссии не стоит повышать голос, Такое несдержанное поведение — ясный сигнал того, что, как минимум, один из собеседников потерял контроль над собой и готов к беспощадному словесному противоборству. Но оттого, насколько громко мы говорим, ничего не изменится — другая сторона едва ли изменит свое мнение, даже если вы приведете эффектные доказательства ее неправоты», — считает практический психолог Виктор Токарев,

Если чувствуете, что собеседник хочет спровоцировать, лучше отступить. Не нужно расценивать этот поступок как проявление слабости. Напротив, вы покажете себя достаточно сильным и эмоционально устойчивым человеком, который не готов тратить время на бесполезные скандалы. Вы уверены в собственной правоте и этого достаточно. А вот неуверенные в себе люди будут любыми доступными способами добиваться признания окружающих.

Ключи к компромиссу

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Некоторые, скажем так, хамоватые личности могут попытаться удержать вас в разговоре при помощи обвинительных или насмешливых слов. На такие удары лучше не реагировать, ведь эти люди точно не стоят ваших времени и сил. Не нужно травмировать себя, доставляя удовольствие провокатору.

Неэффективно пытаться убедить кого-то изменить его убеждения, если этот человек эмоционально привязан к тому, во что верит. Если обмен мнениями все же состоялся и стороны не пришли к согласию, лучше закончить разговор тем, что у вас двоих разные точки зрения, и их не получится изменить.

Если яростный спорщик — близкий для вас человек, то не вступайте с ним в конфронтацию и не участвуйте в размышлениях на темы, в которых не сходитесь во мнениях и не обращайте внимания на провокационные высказывания. Когда такие подстрекатели не добиваются своего, и на их наживку никто не клюет, они просто сдуваются, оставаясь без потенциальной жертвы и аудитории.

«Если от обмена мнениями не отвертеться, то внимательно слушайте собеседника. Постарайтесь понять, почему он настаивает на своей точке зрения. Взгляните на предмет спора его глазами. Спросите, почему он думает именно так, а не иначе. Покажите, что вы готовы рассмотреть его позицию как одну из возможных», — убеждён Виктор Токарев.

Иногда спор дает возможность рассмотреть проблему со всех сторон и прийти к консенсусу. Даже если вы не согласны с чужим мнением, это не повод относиться к нему пренебрежительно.

Вместо того, чтобы давить на оппонента, попробуйте расположить его к себе. Для этого используйте следующие фразы:

да, полностью с вами согласен, но;

вы, конечно, правы, но хотелось бы внести ясность;

не могу с вами не согласиться, однако и т. д.

Вы вроде как соглашаетесь с оппонентом, но при этом продолжаете выдвигать свои аргументы. Воинственный настрой соперника слабеет, и продолжать диалог становится проще. Он снова возвращается в конструктивное русло.

Диспут без перехода на личности

Ни в коем случае не стоит придираться к тону, характеру, национальности, социальному положению или внешности собеседника. Победа за счет унижения оппонента не принесет удовлетворения.

Вступая в любой спор, не стремитесь унизить или разгромить оппонента в пух и прах. Помните, что лучший итог любой дискуссии возможность взглянуть на предмет спора глазами собеседника, понять его точку зрения, ну а с неадекватными людьми спорить вообще бессмысленно.