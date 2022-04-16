Как грамотно спорить, не обижая собеседника?

Абсолютное большинство из нас подвержены стрессам, а бесполезные споры и ссоры, возникающее практически из ничего — идеальная почва для эмоциональных и душевных потрясений. В пылу дискуссии мы нередко делаем или говорим что-то, о чём впоследствии сильно жалеем. Здесь виноваты эмоции, которые берут верх над логикой и мешают сохранять спокойствие. О том, как следует вести себя в споре и не обидеть собеседника, пойдет речь в нашем небольшом обзоре.
Победоносное отступление
Идеальная стратегия при возникновении разногласий — избегать жесткого столкновения. Даже если вы знаете, что правы, не стоит доказывать это с пеной у рта человеку, у которого совсем другое мнение.
Со словами «я не собираюсь в этом участвовать» можно просто уйти от конфликта. Это позволит сэкономить кучу времени, нервов и сил и четко обозначит вашу нейтральную позицию.
Если чувствуете, что собеседник хочет спровоцировать, лучше отступить. Не нужно расценивать этот поступок как проявление слабости. Напротив, вы покажете себя достаточно сильным и эмоционально устойчивым человеком, который не готов тратить время на бесполезные скандалы. Вы уверены в собственной правоте и этого достаточно. А вот неуверенные в себе люди будут любыми доступными способами добиваться признания окружающих.
Ключи к компромиссу
Некоторые, скажем так, хамоватые личности могут попытаться удержать вас в разговоре при помощи обвинительных или насмешливых слов. На такие удары лучше не реагировать, ведь эти люди точно не стоят ваших времени и сил. Не нужно травмировать себя, доставляя удовольствие провокатору.
Неэффективно пытаться убедить кого-то изменить его убеждения, если этот человек эмоционально привязан к тому, во что верит. Если обмен мнениями все же состоялся и стороны не пришли к согласию, лучше закончить разговор тем, что у вас двоих разные точки зрения, и их не получится изменить.
Если яростный спорщик — близкий для вас человек, то не вступайте с ним в конфронтацию и не участвуйте в размышлениях на темы, в которых не сходитесь во мнениях и не обращайте внимания на провокационные высказывания. Когда такие подстрекатели не добиваются своего, и на их наживку никто не клюет, они просто сдуваются, оставаясь без потенциальной жертвы и аудитории.
Иногда спор дает возможность рассмотреть проблему со всех сторон и прийти к консенсусу. Даже если вы не согласны с чужим мнением, это не повод относиться к нему пренебрежительно.
Вместо того, чтобы давить на оппонента, попробуйте расположить его к себе. Для этого используйте следующие фразы:
- да, полностью с вами согласен, но;
- вы, конечно, правы, но хотелось бы внести ясность;
- не могу с вами не согласиться, однако и т. д.
Вы вроде как соглашаетесь с оппонентом, но при этом продолжаете выдвигать свои аргументы. Воинственный настрой соперника слабеет, и продолжать диалог становится проще. Он снова возвращается в конструктивное русло.
Диспут без перехода на личности
Ни в коем случае не стоит придираться к тону, характеру, национальности, социальному положению или внешности собеседника. Победа за счет унижения оппонента не принесет удовлетворения.
Вступая в любой спор, не стремитесь унизить или разгромить оппонента в пух и прах. Помните, что лучший итог любой дискуссии возможность взглянуть на предмет спора глазами собеседника, понять его точку зрения, ну а с неадекватными людьми спорить вообще бессмысленно.