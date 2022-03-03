Как через Госуслуги получить справку об отсутствии судимости 

За получением государственной услуги по выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости удобно обращаться через интернет-сайт www.gosuslugi.ru «Единый портал государственных и муниципальных услуг».

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Для обращения в электронном виде за получением государственной услуги Вам необходимо:

Войти в Глобальную сеть Интернет и зайти на портал государственных услуг; Выбрать ведомство, которое предоставляет интересующую услугу и вид услуги; Зарегистрироваться на сайте; В «личном кабинете» необходимо подать заявку на предоставление оказываемых услуг через ссылку «электронные услуги», после чего придет уведомление об отсылке.

Далее заявление регистрируется на сервере МВД. Ответ на обращение поступает Вам в личный кабинет.

Преимущества обращения за получением государственных услуг в электронном виде очевидны:

Возможность подачи заявления, находясь в доме, офисе, минуя обращение в государственные и муниципальные учреждения.

Отсутствие очередей.

Подать заявление можно в любое удобное для Вас время.

Возможность получать информацию на указанный Вами электронный адрес о каждой стадии изготовления справки.

Получение неограниченного количества экземпляров оформленной справки.

Минимальные сроки предоставления государственной услуги.

Возможность обращения за получение государственной услуги в Информационный центр любого региона Российской Федерации без привязки к Вашей прописке (регистрации, местонахождения).

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В современном информационном веке удобно получать государственные и муниципальные услуги посредством использования портала государственных услуг gosuslugi.ru. Подать электронное заявление возможно в любое время суток через компьютер, планшет или мобильный телефон, имеющий выход в интернет, следовательно, это экономия личного времени и финансовых затрат (- 30% госпошлины при оплате через Единый портал госуслуг).

Информационный центр УМВД России по Рязанской области предоставляет следующие виды государственных услуг:

справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования. Для оформления данной справки понадобится в обязательном порядке паспорт гражданина РФ; паспорт иностранного государства (если справку получает иностранец); доверенность на право получения справки, выданная в соответствии с законодательством России. Услуга оказывается в течение 30 календарных дней.

справка о том, является или не является лицо подвергнутым административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ. Для оформления данной справки понадобится паспорт гражданина РФ; паспорт иностранного государства (если справку получает иностранец); доверенность на право получения справки, выданная в соответствии с законодательством России. Услуга оказывается в течение 30 календарных дней.

архивная справка;

справка о реабилитации жертв политических репрессий;

Апостиль на документах, подлежащих вывозу за пределы РФ. Апостиль документов представляет собой печать, которая заверяет подлинность определенного документа и подтверждает то, что он был получен по законам выдавшей его страны. Данная печать необходима для лиц, которые покидают пределы РФ, как подтверждающей действительность документов, которые есть у них на руках. Апостиль признается сегодня в 135 странах-участницах, включая РФ. Для того, чтобы проставить данную печать предоставляется документ, удостоверяющий личность, справка о наличии (отсутствии) судимости, квитанция с оплаченной госпошлиной (составляет 2500 рублей). Услуга оказывается в течение 5 рабочих дней.

Подать заявление на справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования, а также на справку о том, является или не является лицо подвергнутым административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача можно в электронном виде.