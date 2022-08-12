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Кадыров раскритиковал главу Рослесхоза Ивана Советникова

Президент Чечни Рамзан Кадыров подверг критике главу Рослесхоза Ивана Советникова. Пост политик опубликовал в телеграм-канале утром 12 августа.

Кадыров назвал формулу вычисления эффективности ведения лесного хозяйства Рослесхозом безалаберной и бездарной. Так он отреагировал на опубликованный рейтинг эффективности ведения лесного хозяйства, в котором Чеченская Республика попала в двадцатку наихудших регионов.

По словам президента Чечни, в корне неправильно применять одинаковые критерии к лесистым регионам больших площадей и небольшим республикам. Политик посоветовал Советникову лично посетить регионы, чтобы понять неэффективность применяемого подхода.

— Мне кажется, глава Рослесхоза даже не в курсе, какие территории он сравнивает, — написал Кадыров.

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