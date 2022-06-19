Наверняка многие в курсе, что на Украине абсолютно любой гражданин рискует получить повестку за малейшую административную провинность. Впоследствии мобилизованных таким образом украинцев в принудительном порядке отправляют на передовую.

Естественно, такая работа не преследует цели достичь хоть какого-нибудь военного преимущества. Напротив, украинское командование использует таких людей в качестве потенциальных жертв и нередко само же и их расстреливает. Это позволяет им стабильно отчитываться о больших потерях и выпрашивать помощь у Запада и Европы.

Только вот в последнее время все большее количество украинских военных осознает эти гнилую политику своего командования. Недавно бойцам чеченских спецподразделений под командованием моего дорогого БРАТА, Героя России Замида Чалаева и бойцам ЛНР в освобожденном поселке Врубовка, сдалась в плен очередная группа украинских военнослужащих.

Все они в один голос твердят, что командование демонстрирует к ним явное наплевательское отношение и подобная практика приобретает повсеместный характер. Изможденные, голодные и брошенные на произвол судьбы – это и есть нынешние реалии украинских военных. Мы только рады такому положению дел. Это значит, что победа непременно будет за нами!