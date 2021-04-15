Кабмин согласовал нормы об обязательной маркировке животных

Как выяснили «Известия» законопроект Минсельхоза, устанавливающий нормы об обязательном учете и маркировке животных, получил положительное заключение правительства, осенью он будет внесен в Госдуму. Об этом «Известиям» сообщил глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
По словам депутата, это выстраданный законопроект, отсутствие которого сегодня тормозит принятие целого ряда других норм.
Источник «Известий» в парламенте не исключил, что маркировка домашних животных может начаться с 2022 года.