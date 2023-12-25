Понедельник, 25 декабря, 2023
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К восстановительным работам в Рязанской области подключилась 21 бригада энергетиков из других регионов

7info
Image by Colin Behrens from Pixabay
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Для полного восстановления электроснабжения в населенных пунктах Рязанской области дополнительно привлечена 21 бригада из других регионов «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье». Об этом сообщила пресс-служба «Рязаньэнерго».

Всего в регионе сейчас работает 386 человек в составе 105 бригад с применением 151 единицы спецтехники.

Электроснабжение восстановлено у 78% потребителей из числа тех, кто накануне пострадал из-за циклона, сопровождающегося обильным мокрым снегом с дождем.

Для снабжения электроэнергией жителей задействовано 2 резервных источника электроснабжения.

Локальные нарушения электроснабжения полностью устранены в Михайловском, Захаровском, Скопинском, Милославском, Шацком, Путятинском, Чучковском, Сасовском, Ермишинском, Кадомском, Пителинском, Касимовском районах. Энергетики продолжают работать по индивидуальным заявкам потребителей. Работы ведутся круглосуточно.

«Рязаньэнерго» напоминает, что сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому телефону бесплатной горячей линии энергетиков «Светлая линия 220» 8-800-220-0-220.

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