К ремонту дорог в Касимовском районе приступят в первую очередь

Наиболее проблемная ситуация с дорогами сейчас в Касимовском районе, поэтому ремонт на участках Тума — Касимов, Нижний Новгород — Касимов и Касимов — Шилово проведут в первоочередном порядке. Об этом сообщил во время заседания правительства Рязанской области 22 марта заместитель министра транспорта и автодорог региона Валерий Ерёмин.

Ерёмин рассказал, что самые проблемные участки дорог в Рязанской области уже ремонтируют литой асфальтобетонной смесью. Полноценный ремонт начнётся с наступлением подходящей погоды в конце этого месяца — начале апреля.

Рязаньавтодор подготовил 30 ремонтных бригад, которые имеют в своём распоряжении необходимую технику. В первую очередь сделают дороги, на которых интенсивное движение транспорта, а также те, по которым ездят школьные автобусы.