Полноценный ямочный ремонт на дорогах Рязанской области начнётся в конце марта — начале апреля. Об этом было заявлено в среду, 22 марта, на заседании регионального правительства.

В первую очередь приведут в порядок дороги с интенсивным движением, трассы, по которым проходят маршруты школьных автобусов.

По словам замминистра транспорта Валерия Ерёмина, для начала работы нужны определённые погодные условия. Пока ждут тепла, на дорогах заделывают ямы с помощью литой асфальтобетонной смеси.

Губернатор Павел Малков поручил Минтрансу и главам администраций максимально ответственно отнестись к задаче по ремонту дорог.