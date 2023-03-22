Среда, 22 марта, 2023
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Полноценный ремонт дорог в Рязанской области начнут в конце марта — начале апреля

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Texture фото создан(а) aleksandarlittlewolf - ru.freepik.com

Полноценный ямочный ремонт на дорогах Рязанской области начнётся в конце марта — начале апреля. Об этом было заявлено в среду, 22 марта, на заседании регионального правительства.

В первую очередь приведут в порядок дороги с интенсивным движением, трассы, по которым проходят маршруты школьных автобусов.

По словам замминистра транспорта Валерия Ерёмина, для начала работы нужны определённые погодные условия. Пока ждут тепла, на дорогах заделывают ямы с помощью литой асфальтобетонной смеси.

Губернатор Павел Малков поручил Минтрансу и главам администраций максимально ответственно отнестись к задаче по ремонту дорог.

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