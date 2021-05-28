К мэру Рязани с просьбами обратились жителя Дягилево

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В пятницу, 28 мая, мэр Рязани Елена Сорокина провела личный прием граждан. С важными просьбами к ней обратились жители поселка Дягилево. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

Рязанцы попросили Сорокину обеспечить свободный доступ к улице 1-й Усадебный проезд и восстановить дорогу по улице Животноводческая.

Мэр поручила создать комиссию по обращению заявителей из поселка. В нее войдут представители нескольких учреждений мэрии. Они должны будут навести порядок в части разграничения и принадлежности земельных участков в Дягилево. На проработку оптимальных решений совместно с жителями дан месяц.

— На грунтовых участках улицы Животноводческой необходимо грейдирование. Затем на объект нужно будет завести щебенку для комфортного передвижения. Это будет временная мера до укладки асфальта, — рассказал Сорокина.

В этот день глава администрации рассмотрела и другие обращения. Во всех вопросах она поручила разобраться профильным заместителям и специалистам.