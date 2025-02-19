К 80-летию Победы в Рязани создают Народный фотоальбом

В группе «Народный фотоальбом: Рязань 1941-1945» ВКонтакте собирают ценные фотографии и документы, связанные с жизнью рязанцев довоенного периода и героического военного времени. Об этом сообщает телеграм-канал «МЦУ Рязань».
Для участия в историческом проекте рязанцев просят присылать фотографии из семейных альбомов и другие архивные материалы, которые смогут с исторической точностью рассказать о том, как жил город и его жители в те далёкие и героические времена.
Присылайте в группу:
- Фотографии, отражающие работу на производстве, в поле, на железной дороге и в госпиталях.
- Фронтовую фотохронику.
- Общие фото выпусков школ и училищ.
- Архивные фото городских улиц.
- Письма на фронт.
- Детские рисунки.
- Дневниковые записи.
- Плакаты того времени.
Все эти материалы станут важными фотодокументами эпохи, которые помогут сохранить память о тех трудных, но героических днях Рязанского края.