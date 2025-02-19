К 80-летию Победы в Рязани создают Народный фотоальбом

В группе «Народный фотоальбом: Рязань 1941-1945» ВКонтакте собирают ценные фотографии и документы, связанные с жизнью рязанцев довоенного периода и героического военного времени. Об этом сообщает телеграм-канал «МЦУ Рязань».

Для участия в историческом проекте рязанцев просят присылать фотографии из семейных альбомов и другие архивные материалы, которые смогут с исторической точностью рассказать о том, как жил город и его жители в те далёкие и героические времена.

Присылайте в группу:

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Фотографии, отражающие работу на производстве, в поле, на железной дороге и в госпиталях.

Фронтовую фотохронику.

Общие фото выпусков школ и училищ.

Архивные фото городских улиц.

Письма на фронт.

Детские рисунки.

Дневниковые записи.

Плакаты того времени.

Все эти материалы станут важными фотодокументами эпохи, которые помогут сохранить память о тех трудных, но героических днях Рязанского края.