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Фото: телеграм-канал "МЦУ Рязань"
Общество

К 80-летию Победы в Рязани создают Народный фотоальбом

Анастасия Мериакри

В группе «Народный фотоальбом: Рязань 1941-1945» ВКонтакте собирают ценные фотографии и документы, связанные с жизнью рязанцев довоенного периода и героического военного времени. Об этом сообщает телеграм-канал «МЦУ Рязань».

Для участия в историческом проекте рязанцев просят присылать фотографии из семейных альбомов и другие архивные материалы, которые смогут с исторической точностью рассказать о том, как жил город и его жители в те далёкие и героические времена.

Присылайте в группу:

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  • Фотографии, отражающие работу на производстве, в поле, на железной дороге и в госпиталях.
  • Фронтовую фотохронику.
  • Общие фото выпусков школ и училищ.
  • Архивные фото городских улиц.
  • Письма на фронт.
  • Детские рисунки.
  • Дневниковые записи.
  • Плакаты того времени.

Все эти материалы станут важными фотодокументами эпохи, которые помогут сохранить память о тех трудных, но героических днях Рязанского края.

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