Четверг, 1 июня, 2023
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Юрист SuperJob рассказал, может ли работодатель отказать в ежегодном отпуске

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Изображение от snowing на Freepik

Может ли работодатель отказать сотруднику в предоставлении ежегодного отпуска? Чтобы проверить, не относитесь ли вы к числу тех, кто может брать отпуск в любое время, читайте статью Александра Южалина, руководителя юридической практики в SuperJob.

1. Отпуск запланирован графиком отпусков, и работник хочет использовать его по графику.

В такой ситуации компания не имеет право отказать в отпуске, поскольку график отпусков обязателен как для работника, так и для работодателя (статья 123 ТК РФ). Если работодатель не хочет, чтобы сотрудник использовал отпуск в этот период, он может лишь попросить его согласия перенести отпуск на другой период. Но если работник против такого переноса, то отпуск должен быть предоставлен.

2. Отпуск запланирован графиком отпусков, но работник просит перенести его на другой период.

В этом случае все зависит от того, имеет ли сотрудник право использовать отпуск в удобное для него время.

Если работник не имеет права использовать отпуск в удобное время, то ему нужно согласовать перенос отпуска с работодателем. Если компания не против такого переноса, то отпуск может быть использован в другое время (в период, который будет согласован). Но если работодатель против, то сотруднику придется уйти в отпуск в соответствии с графиком отпусков.

Если же работник имеет право использовать отпуск в удобное время, организация должна будет предоставить его сотруднику в тот период, который он захочет (несмотря на то что в графике отпусков указано иное). Такому работнику работодатель не может отказать в предоставлении отпуска в удобное для него время.

Кто имеет такое право:

Категория работниковНормативный акт
Работники, имеющие 3 и более детей в возрасте до 18 лет (до достижения младшим из них 14 лет)Трудовой кодекс РФ (статья 262.2)
Один из родителей (опекун, попечитель, приемный родитель), воспитывающий ребенка-инвалида в возрасте до 18 летТрудовой кодекс РФ (статья 262.1)
Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭСЗакон РФ от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (статьи 14—15)
Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и полные кавалеры ордена СлавыЗакон РФ от 15 января 1993 г. № 4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы» (пункт 3 статьи 8)
Граждане, награжденные знаком «Почетный донор России»Федеральный закон от 20.07.2012 № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов» (статья 23)
Ветераны Великой Отечественной войны, иные участники Великой Отечественной войны и боевых действий, ветераны трудаФедеральный закон от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» (статьи 14—20, 22) 
Герои Социалистического Труда и полные кавалеры ордена Трудовой славыФедеральный закон от 9 января 1997 г. № 5-ФЗ «О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы» (статья 6)
Граждане, получившие суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения, превышающую 25 сЗв (бэр)Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» (пункт 15 части первой статьи 2)
Работники в возрасте до 18 летСтатья 267 Трудового кодекса РФ
Женщины перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него Статья 122 Трудового кодеса РФ (до истечения 6 месяцев непрерывной работы)
Работники, усыновившие ребенка (детей) в возрасте до 3 месяцев Статья 122 Трудового кодекса РФ (до истечения 6 месяцев непрерывной работы) 
Мужчины в период отпуска их жен по беременности и родамСтатья 123 Трудового кодекса РФ
Один из родителей (опекунов, попечителей), работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, для сопровождения ребенка в возрасте до 18 лет, поступающего в образовательное учреждение среднего или высшего профессионального образования, расположенное в другой местностиСтатья 322 Трудового кодекса РФ
Совместители (имеют право использовать отпуск по совместительству одновременно с отпуском по основному месту работы) Статья 286 Трудового кодекса РФ
Работник, супруг которого является военнослужащим, имеет право уйти в отпуск во время отпуска супругаФедеральный закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» (пункт 11 статьи 11)
Работник по истечении первых 6 месяцев работыСтатья 122 Трудового кодекса РФ
Работники, отозванные из отпуска Статья 125 Трудового кодекса РФ
Работник в течение 6 месяцев после возобновления действия трудового договора, который был приостановлен из-за призыва на военную службу по мобилизации или заключения контракта на прохождение военной службыСтатья 351.7 Трудового кодекса РФ

Указанные выше работники могут при составлении графика отпусков сразу сообщить свои пожелания по отпуску на следующий год — тогда отпуск им будет предоставлен также в соответствии с графиком отпусков.

3. Отпуск был перенесен на другой период по согласованию с работником/работодателем.

Если работник не использовал отпуск по графику и он был перенесен на другой срок по соглашению с работодателем, организация должна будет предоставить отпуск в новый согласованный период либо опять же договориться с сотрудником о переносе отпуска на другой период.

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