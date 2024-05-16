Четверг, 16 мая, 2024

Юрист рассказала, как поступать, если лишают водительских прав

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: https://t.me/gibdd062

Закончились майские праздники, период, когда внимание к водителям на дорогах было особенно пристальным. Некоторые оказались лишены прав, иногда по ошибке, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Примером служит случай Никиты А. из Лыткарина. Он выпил пиво, стоя рядом с автомобилем, и сотрудники ГИБДД заметили это. Возникло разбирательство, мужчине грозило лишение прав, что могло повлечь потерю работы, так как он занимается грузоперевозками.

Юрист Ассоциации адвокатов России Юлия Гусейнова рассказала, что дело закрыли после рассмотрения в суде. Водитель не планировал ехать в нетрезвом виде, а машина принадлежала его другу.

В других спорных ситуациях эксперты советуют обращаться в суд. Если автомобилист уверен в своей правоте и предоставит доказательства, наказания можно избежать. Обжалование решения суда также возможно. Гусейнова подчеркивает, что после апелляции постановление суда первой инстанции часто отменяют.

Если суд все-таки лишил водителя прав, рекомендуется как можно быстрее сдать «корочки» в ГИБДД, чтобы срок наказания начал исчисляться раньше. После половины срока лишения можно будет снова сдавать экзамены на права. При этом нужно оплатить все назначенные штрафы. В некоторых случаях потребуется новая медицинская справка — например, для тех, кто был лишен прав за езду в состоянии опьянения, употреблял алкоголь после ДТП или отказался от освидетельствования.

Не стоит пытаться «договариваться» на месте. В таком случае ситуация может усугубиться и уголовным делом.

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