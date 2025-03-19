Далеко не все коммунальные услуги, указанные в платежных документах, являются обязательными для оплаты, рассказал агентству «Прайм» доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Осянин.

Управляющие компании нередко включают в счета дополнительные услуги — консьерж-сервис, страховку, радиоточку, общедомовую антенну, кабельное телевидение и системы контроля доступа — без официального согласия собственников.

«Многие жильцы, особенно представители старшего поколения и люди с особыми потребностями, ошибочно считают все указанные в квитанции услуги обязательными. При этом отказ от неиспользуемых услуг порой требует расторжения договора, что является длительной и сложной процедурой. Именно поэтому не все готовы этим заниматься», — отметил эксперт.

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Летом прошлого года Конституционный суд разъяснил, что подобные услуги могут включаться в платежные документы только с согласия жильцов. Это решение направлено на защиту потребителей и предотвращение недобросовестных действий со стороны управляющих организаций.

К обязательным коммунальным услугам относятся электро- и теплоснабжение, водоснабжение, вывоз мусора и другие базовые сервисы. Но услуги консьержа или кабельного телевидения считаются дополнительными и могут оплачиваться только на добровольной основе — после проведения общего собрания собственников и принятия соответствующего решения, подчеркнул Осянин.

Сейчас обсуждается законопроект, который внесет важные поправки в законодательство о защите прав потребителей. Он направлен на предотвращение навязывания дополнительных услуг в сфере ЖКХ. Планируется, что новые правила вступят в силу с 1 сентября 2025 года, резюмировал эксперт.