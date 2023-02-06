Понедельник, 6 февраля, 2023
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Юрия Фурфурака заметили на совещании в мэрии Рязании

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В понедельник, 6 февраля, Юрия Фурфурака, который был задержан о делу «о благоустройстве Рязани», заметили в мэрии. Судя по фото, вместе с другими чиновниками администрации он принял участие в оперативном совещании.

1 февраля начальник управления благоустройства Рязани Фурфурак был задержан вместе со своими заместителями Татьяной Астафьевой и Марией Гермони 1 февраля. Следствие просило отправить чиновника под домашний арест, но судья ходатайство не удовлетворил. 2 февраля чиновника освободили из-под стражи. Официальной информации о его увольнении не поступало.

Напомним, в связи с задержанием Фурфурака был назначен и. о. начальника управления благоустройства администрации. Им стал Дмитрий Наумов.

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