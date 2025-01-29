Юные рязанцы получили свои первые паспорта в ЗАГСе

В главном управлении ЗАГС Рязанской области состоялось важное событие, ставшее доброй традицией для юных жителей города Рязани – они получили свои первые паспорта. Об этом сообщает администрация города.

Торжественная церемония прошла в теплой и праздничной атмосфере в рамках Всероссийской акции «Мы – граждане России!». В окружении родных и друзей юноши и девушки с гордостью приняли этот важный документ, который открывает двери во взрослую жизнь.

Всероссийская акция «Мы – граждане России» Движения Первых проходит каждый месяц. Организаторы стремятся сделать вручение паспорта праздничным и запоминающимся событием, воспитывающим чувство патриотизма и ответственности.