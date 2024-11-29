Пятница, 29 ноября, 2024
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Юная рязанка Мария Мухорина стала золотой медалисткой на первенстве мира по шахматам

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Кристина Аманн
Фото: t.me/pavelmalkov_official

Школьница из Рязани Мария Мухорина завоевала золотую медаль на первенстве мира по шахматам. Об этом в своем тг-канале написал губернатор Рязанской области Павел Малков.

Рязанская шахматистка является воспитанницей школы олимпийского резерва «Антей». Марию Мухорину к первенству готовили Николай Горшков, Андрей Соколов и Арсений Балашов.

С победой девочку поздравил по телефону Павел Малков. В своем тг-канале он написал, что уверен: впереди у Марии еще много успехов.

Напомним, соревнования проходили в итальянском городе Монтесильвано с 14 по 27 ноября.

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