Юная шахматистка из Рязани победила в первенстве мира по шахматам

Воспитанница рязанской спортивной школы олимпийского резерва «Антей» Мария Мухорина победила в первенстве мира по шахматам. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства спорта.

Соревнования проходят в итальянском городе Монтесильвано с 14 по 27 ноября. В них участвуют мальчики и девочки до 9, до 11 и до 13 лет.

Мария Мухорина на соревнованиях принесла первую золотую медаль нашей сборной в дисциплине «шахматная композиция». Она тренируется под руководством Николая Горшкова, Андрея Соколова и Арсения Балашова.

Сейчас Мария борется в дисциплине «классика». В 9 турнире среди девочек у нее 6,5 очков в активе.