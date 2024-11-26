Вторник, 26 ноября, 2024
На главнуюНовости Рязани и области

Юная шахматистка из Рязани победила в первенстве мира по шахматам

Дата публикации

Кристина Аманн
Фото: minsport.ryazan.gov.ru/

Воспитанница рязанской спортивной школы олимпийского резерва «Антей» Мария Мухорина победила в первенстве мира по шахматам. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства спорта.

Соревнования проходят в итальянском городе Монтесильвано с 14 по 27 ноября. В них участвуют мальчики и девочки до 9, до 11 и до 13 лет.

Мария Мухорина на соревнованиях принесла первую золотую медаль нашей сборной в дисциплине «шахматная композиция». Она тренируется под руководством Николая Горшкова, Андрея Соколова и Арсения Балашова.

Сейчас Мария борется в дисциплине «классика». В 9 турнире среди девочек у нее 6,5 очков в активе.

Новости рубрики
Новости Рязани и области

Жительнице Захаровского района Екатерине Беляевой исполнилось 100 лет

19 ноября Екатерина Беляева из села Старое Зимино Захаровского района отпраздновала свой столетний юбилей
Новости Рязани и области

Рязанцу вынесли приговор за хранение наркотических средств

Суд признал подсудимого виновным в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотического средства в значительном размере. Мужчине назначили наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.
Новости Рязани и области

В следующем году «Зелёный сад» начнёт благоустройство набережной в Борках

Масштабный проект рассчитан на 2025-2030 годы.