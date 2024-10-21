Юлианна Караулова рассказала в «Шоу Воли», почему не сыграла главную роль в сериале «Счастливы вместе»

В воскресенье в 00:00 на ТНТ вышел новый выпуск «Шоу Воли», гостями которого стали певица Юлианна Караулова, а также актёры сказочного блокбастера «Огниво» Ирина Старшенбаум и Роман Евдокимов.

Прежде чем ее сольная карьера пошла в гору, певица Юлианна Караулова успела поработать и редактором в молодежном журнале, и солировать в группе 5sta Family, и даже попробовать себя в киноиндустрии. Так, Юлианна удивила зрителей и Павла Волю признанием, что она могла бы сыграть роль Светки Букиной в сериале «Счастливы вместе».

«Мне было 17 лет, я состояла в базе актёрского агентства, даже снималась в каких-то малоизвестных фильмах. Меня пригласили на кастинг, я его прошла вместе с Дашей Сагаловой, которая впоследствии и сыграла роль Светки Букиной. И создателям сериала, наоборот, нравилось, что у меня был бэкграунд «Фабрики звёзд», я должна была спеть песню. Но меня не отпустили из продюсерского центра, где я тогда была», – рассказала Юлианна о жёстких условиях контракта.

Также певица рассказала о сложностях наставничества в шоу «Голос. Дети» и вспомнила, как она переписывалась с поклонниками в 2008 году.

С 24 октября в широкий прокат выйдет фильм «Огниво», представить который в студию программы пришли Ирина Старшенбаум и Роман Евдокимов. Окажется, что несмотря на то, что актёры снимались в одном фильме, они почти не пересекались на съемочной площадке и впервые тесно общались прямо в студии «Шоу Воли». Они рассказали о том, какие сложности были во время съемок приключенческого блокбастера, а также вспомнили историю о VIP-вороне, который снимался в фильме, и в райдере которого значился отдельный вагон поезда. Вместе с ведущими Роман и Ирина сыграли в несколько забавных игр.

В финале выпуска Юлианна Караулова вновь появилась в студии программы с музыкальным номером на ее новую песню.