Эвелина Бледанс рассказала, по чьей указке действует Владимир Зеленский

Эвелина Бледанс прокомментировала поведение бывшего коллеги, артиста Владимира Зеленского. Они вместе снимались в комедиях «Любовь в большом городе» и «Любовь в большом городе — 2», а также много общались до того, как Зеленский стал президентом Украины.

В интервью новостному порталу aif.ru актриса сказала, что у артиста не может быть необходимого образования и компетенций для управления такой сложной ситуацией.

«Сложно представить, что у артиста вдруг появилось столько знаний, что он начал управлять таким большим количеством людей и принимать решения в масштабах государства», — сказала Бледанс.

По её мнению, Зеленский просто озвучивает чьи-то желания и выполняет чьи-то указания. Он также бросает на смерть огромное количество украинцев, которые могут погибнуть из-за чьих-то прихотей.

Актриса назвала текущую ситуацию «запутанной игрой мировых лидеров», в которой Зеленский — «просто маленький человек». Она считает, что он не управляет ситуацией, а просто выполняет то, что ему говорят.

«Ну откуда у артиста может быть политический опыт? Это же совсем другое», — говорит Бледанс.

Она уверена, что Зеленский — это просто лицо, которое будет получать по лицу по любому поводу в любой момент.

Отметим, что Эвелина Бледанс придерживается патриотических взглядов и за последние два года неоднократно выступала в госпитале перед ранеными бойцами.