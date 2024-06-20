Энергетики Рязани готовятся к резкому ухудшению погоды

По данным Гидрометцентра, 20 июня в Рязанской области ожидаются сильный дождь, гроза, ветер до 20 м/с и град. В связи с этим в филиале «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» введен режим повышенной готовности, который предусматривает полную мобилизацию сил и средств. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Для оперативного реагирования на возможные последствия непогоды готовы 107 бригад «Рязаньэнерго», включающих 323 энергетика и 181 единицу спецтехники.

Особое внимание уделяется социально значимым и инфраструктурным объектам, для электроснабжения которых в случае необходимости подготовлены 69 резервных источников электроэнергии общей мощностью около 2,8 МВт.