Электросамокат сбил пешехода в Рязани, пострадали двое

В Рязани в Дашково-Песочне произошло ДТП с электросамокатом. Об этом сообщает телеграм-канал «Ya62».

В 19:55 рядом с домом №19/9 по улице Советской армии на пешеходном переходе электросамокат сбил пешехода. В результате происшествия 11-летняя девочка получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, ее доставили в ОДКБ. Женщина 1992 года рождения отделалась ушибом колена, от госпитализации отказалась.

Официальная информация не поступала.В Рязани в Дашково-Песочне произошло ДТП с электросамокатом. Об этом сообщает телеграм-канал «Ya62».

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В 19:55 рядом с домом №19/9 по улице Советской армии на пешеходном переходе электросамокат сбил пешехода. В результате происшествия 11-летняя девочка получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, ее доставили в ОДКБ. Женщина 1992 года рождения отделалась ушибом колена, от госпитализации отказалась.

Официальная информация не поступала.