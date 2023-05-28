Экстрасенс назвала имена мужчин, которые становятся хорошими любовниками

От имени человека зависит не только его судьба, но и сексуальная активность. Так, обладатели некоторых имён, как правило, становятся непревзойдённым любовниками, а за спиной их кокетливо называют половыми гигантами. Какие мужские имена «открывают» в человеке повышенную сексуальную энергетику, рассказала популярный экстрасенс Галина Янко изданию Teleprogramma.pro.

Даже самой требовательной и капризной женщине в постели может принести удовольствие и удовлетворение мужчина с именем Артур. Хорошим любовником может стать также Александр. Во многом ему в этом помогает его самоуверенность.

Степан способен подарить вам много незабываемых эмоций и довольно жарких ночей. Мужчинам с этим именем не подходит однообразие в постели, они всегда готовы экспериментировать.

Сергей долгие годы набирается опыта, но позже становится любовником мечты. Кроме того, он прекрасно разбирается во всех тонкостях женского организма. Мужчина с именем Игорь — также очень обаятельный, его фишка — в ярко выраженной сексуальности. Устоит перед его очарованием далеко не каждая.

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