Воскресенье, 28 мая, 2023
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Астрологи назвали представительниц четырёх знаков зодиака, с которыми бывает незабываемый секс

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Изображение Bessi с сайта Pixabay

Астрологи очень часто в своих разборах и прогнозах затрагивают сферу интимной жизни человека. Недавно они составили рейтинг представительниц зодиакального круга, с которыми, как правило, бывает самый незабываемый секс. Публикует его издание Сибкрай.

Свободные от предрассудков женщины, рождённые под знаком Стрельца, становятся шикарными любовницами. За содеянное их никогда не мучают угрызения совести, и они всецело дают отчёт себе и своим желаниям. Страстные в постели, они с удовольствием разделят с партнёром его «хотелки».

Девушки-Скорпионы всегда уверены в себе, знают цену своего обольщения и всегда готовы пустить в ход свои чары. Особенно тогда, когда чувствуют выгоду в отношениях. За роскошные подарки они готовы нарушить любые запреты.

Близнецы слишком свободолюбивы, чтобы сковывать себя узами брака. Они также с легкостью примут запретные отношения, однако необходимым для них условием является искренняя симпатия партнёра.

Однообразие семейной жизни явно не для Весов. В постели они — настоящий ураган эмоций и страсти. Природная влюбчивость провоцирует их часто менять партнёров и копить сексуальный опыт.

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