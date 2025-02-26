Экспорт по-рязански: кожа, конфеты и молочная продукция заинтересовали представителей Узбекистана

Делегация Кашкадарьинской области Узбекистана посетила Рязанскую область с официальным визитом. Цель встречи — знакомство с экономическим потенциалом региона и обсуждение перспектив торгово-экономического сотрудничества.

В состав делегации вошли представители департамента инвестиций, промышленности и торговли Хокимията, а также руководители узбекских предприятий. Гости встретились с министром экономического развития Рязанской области Андреем Варфоломеевым и посетили производственные площадки рязанских компаний. В ходе визита местные производители представили свою продукцию и обсудили дальнейшие контакты с узбекскими коллегами с целью заключения договоров на поставки.

Как отметила заместитель председателя правительства Рязанской области Юлия Швакова, сотрудничество региона с Узбекистаном в последние годы активно развивается: ежегодно растёт товарооборот, а рязанские компании экспортируют древесину и изделия из неё, кровельные и изоляционные материалы, контрольно-измерительное оборудование, нефтепродукты, канцелярские товары и мебель.

«В августе прошлого года в Агентстве развития бизнеса состоялась рабочая встреча с делегацией Кашкадарьинской области. Тогда узбекская сторона выразила интерес к поставкам рязанской кондитерской продукции и стекла, а также к установлению связей между Кашкадарьинским кожевенным заводом и АО „Русская кожа“. С учётом этого интереса на этой неделе организованы визиты на завод „Русская кожа“, агромолкомбинат „Рязанский“, а также на кондитерские фабрики „Конфеста“ и „Верность качеству“. Кроме того, узбекские партнёры заинтересованы в направлении рабочих кадров в регион и локализации производств рязанских компаний в особой экономической зоне Кашкадарьинской области», — сообщила Юлия Швакова на своей странице в соцсетях. Реклама

Она также напомнила, что в июне состоится бизнес-миссия Рязанской области в Узбекистан, в ходе которой начатая работа будет продолжена. Организатором выступает Рязанский центр экспорта Агентства развития бизнеса.